El Zumbido del Moscardón: El contralor del Rébsamen: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de febrero. El contralor de la Ciudad de México de nombre Juan José Serrano, se exhibió él mismo en una foto en el evento más caro que hay sobre el orbe y que es el Súper Bowl. Nadie le fue a tomar la foto hasta allá, el mismo la posteó a sus redes sociales y eso generó un escándalo mediático porque, si se supone que si pasamos de la “austeridad republicana” a la “pobreza franciscana”, pues no hay manera de entender que un funcionario de Claudia Sheinbaum, la corcholata preferida del peje, se haya gastado unos 258 mil 400 pesos, solo en los boletos para ver jugar a los Jefes de Kansas City contra las Águilas de Filadelfia.

No hace mucho protagonizó un show mediático en la alcaldía Cuauhtémoc, gobernada por la panista Sandra Cuevas, porque el Contralor General de la Ciudad de México armado con jueces y unos 200 granaderos, llegó hasta el edificio de la delegación a incautar “propaganda calumniosa” en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, panfletos que por cierto no dicen una sola mentira. Juan José Serrano pasó de enemigo, a íntimo servidor de la Doctora Pardo.

Qué bueno que Juan José Serrano ya no es representante de los familiares de los niños muertos en el Colegio Rébsamen, porque se ve que de leyes, no sabe absolutamente nada. Hasta yo que no soy abogado, conozco el contenido del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que prohibe a los funcionarios recibir regalos, además de la entrada en vigor de los artículos 7 fracción segunda, 40, 52 y 66 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Sistema Nacional Anticorrupción, que claro data de 2017, no del sexenio del peje.