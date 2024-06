El Zumbido del Moscardón: El arrepentido: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de junio. En Noviembre de 2023, en una entrevista para el grupo fórmula, el hoy repudiado ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Saldivar Lelo de la Rea, objetó la elección de jueces y magistrados por la vía del voto popular. Entonces aún le quedaba un viso de conciencia que ya ha perdido totalmente.

Arturo Saldívar -le voy a quitar el Lelo de la Rea porque está visto que no tiene madre- dijo a Ciro Gómez Leyva en 2023: “CREO QUE NO SERÍA ADECUADO SOMETER A ELECCIÓN POPULAR A JUECES Y MAGISTRADOS, PORQUE ELOS VIENEN DE CARRERA JUDICIAL, ELLOS ESTÁN EN ESTOS LUGARES A TRAVÉS DE UNOS CONCURSOS DE OPOSICIÓN MUY ESTRICTOS, MUY RÍGIDOS, SU VIDA ES EL PODER JUDICIAL, TIENEN UNA CARRERA, UNA VOCACIÓN AHÍ, A MI ME PARECE QUE NO SERÍA VIABLE, NI SERÍA ALGO POSIBLE NI PLAUSIBLE TRATAR DE GENERAR QUE MÁS DE MIL QUINIENTOS JUZGADORAS Y JUZGADORES, SEAN ELECTOS POPULARMENTE”.