El Zumbido del Moscardón: Desmemoriado: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de julio. Dice el peje que “no recuerda que no haya cumplido alguno de sus 100 compromisos” que hizo al iniciar su sexenio ¿le crees?, yo tampoco. Pero no nos quedemos en eso, hay que revisarlos.

Dice el gobierno federal que 9 de cada 10 hogares indígenas cuentan con alguno de los programas sociales, pero no hace un comparativo de los beneficios que los grupos indígenas tenían en el sexenio inmediato anterior. En el de Peña Nieto, las comunidades indígenas y marginales tenían estancias infantiles y comedores comunitarios que este gobierno les quitó.

Cuarto compromiso “entregar becas educativas a estudiantes de nivel básico que provengan de familias de escasos recursos”. Programa que comenzó en Iguala Guerrero y que pretendía entregar mil seiscientos pesos cada dos meses a niños en educación básica de escasos recursos. No hay una medición de los apoyos entregados, ni un estudio del costo/beneficio de este programa que el GF lo da. Como “cumplido”.

Quinto compromiso “otorgar becas de 800 pesos mensuales para todos los estudiantes de nivel medio superior. Programa que según el GF inició 9 de febrero de 2019 en Tejupilco Edomex. Los resultados que ofrece el GF en su página de compromisos dice que se otorgaron 1600 pesos bimestrales a “millones de estudiantes”, pero tampoco hay una cuantificación exacta, ni se conocen los motos erogados mucho menos hay un seguimiento de los jóvenes apoyados, es decir no sabemos si terminaron la preparatoria y en qué universidades, si es que pasaron, están inscritos.

De la misma manera que el cuarto y el quinto compromisos, el sexto pretendía entregar 2,400 pesos mensuales a 300 mil estudiantes universitarios en situación de pobreza y como en los casos anteriores, el GF presume como cumplido un compromiso donde solo afirma que el programa inició un 12 de febrero de 2019 en la Ciudad de México y solo señala que “cientos de miles” -no especifica cuántos- reciben 4,800 pesos bimestrales. Tampoco como en los demás casos hay un seguimiento, ni una seguridad de cuantos son esos “cientos de miles”.

Octavo compromiso “impulsar la formación artística desde la educación básica y apoyar a creadores y promotores culturales. Garantizar protección al Patrimonio Cultural”. Si hay un área que ha sufrido los embates del autericidio de este gobierno, es justamente el sector cultural y artístico, además de la investigación y la tecnología. A la fecha, no hay un solo logro en materia de arte, llámese pintura, escultura, poesía, literatura, música, etcétera, incluso se redujeron considerablemente los presupuestos en estos rubros y se detuvieron los apoyos.

Décimo compromiso. “Cancelar la mal llamada reforma educativa y establecer en el artículo tercero de la Constitución, el derecho a la educación gratuita en todos los niveles de escolaridad”. La educación, desde la última reforma al artículo tercero, ha sido gratuita en todos los niveles y, podría suponerse que, hasta la inscripciones hubiesen desaparecido en este sexenio pero no. Las escuelas “gratuitas”, siguen cobrando cuotas pero con la cancelación de la reforma educativa, ahora los profesores no son evaluados y hasta la evaluación de los alumnos parece haber terminado. La educación en manos de adoctrinadores marxistas, está sepultado el pensamiento crítico en México.

Hasta aquí hemos visto que, a pesar de que cada compromiso es un tema abstracto que no se puede medir, no hay resultados tangibles por lo que no se han cumplido esos compromisos. Analizar cada uno sería extenso por eso en otra entrega, buscaré los compromisos que, por prácticos, haya tratado de cumplir el GF.