El Zumbido del Moscardón: Desastre en seguridad: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de mayo. Lo que le pasó al Secretario de Gobernación Adán Augusto López en un estadio de béisbol, no es fortuito, es lo mismo que le pasa al peje cuando se sube a un avión comercial por cierto ¿lo han visto volar últimamente en aviones comerciales?, ya casi no se sube a ellos porque un día sí y otro también, es abucheado por los pasajeros.

Tanto el “presidente” así en minúsculas y entre comillas, como su secretario de gobernación, han sido abucheados en lugares públicos, con gritos de “fuera”, “fuera” y es que la ciudadanía en su conjunto está reaccionado a lo que ven, no solo en lo político con el cercenado de la ley que ha hecho morena por órdenes del “presidente”, sino también en lo económico, en seguridad y en salud.

Tenemos dos días ya en Tamaulipas, donde ese gobierno morenista de Américo Villarreal, al que por cierto lo hicieron ganar los narcos presuntamente, no puede contener, ni detener la ola de violencia que se ha instaurado en ese estado de la república. En lugares como San Fernando hay prácticamente un toque de queda y la gente no puede salir de sus casas por la noche.

Lo mismo sucede en Zacatecas, en Guanajuato, en Guerrero, en Sinaloa… los narcotraficantes son los que mandan en México y quién sabe si con la colusión del Gobierno y de los militares porque no se ve que hagan mucho por perseguirlos, detenerlos o castigarlos.

¿Qué detención de capos importantes de la droga ha registrado este gobierno, con excepción de Ovidio Guzmán, al que Estados Unidos reclama en extradición?, ¿cuántos decomisos importantes de droga, específicamente de fentanilo ha hecho el Gobierno o el ejército?, ¿cuantas casas, autos, dinero o bienes de los narcos han sido incautados?

Respondiendo a esas preguntas, podemos darnos cuenta que, lo que afirman los legisladores estadounidenses, es cierto. Parece que este gobierno de cuarta, solapa a los criminales, los deja operar en todo el territorio nacional, con el consecuente baño de sangre que ya suma más de 152 mil asesinatos, con datos del Sistema Nacional de Seguridad.

México vive una crisis de seguridad causada por las malas decisiones de “abrazos, no balazos” y, cuando el ciudadano se ve afectado en su bolsillo y en su seguridad, claro que reacciona como lo han hecho últimamente con Adán Augusto y con el propio Andrés.

Aunque los seguidores del peje presuman al “súper peso”, que nada tiene que ver con la política monetaria de López, hoy la vida está más cara y el ciudadano común no le han subido el sueldo, tiene que pagar más ahora por servicios como telefonía celular, internet, televisión de paga y, claro, alimentos.

Porque los narcotraficantes, cobran derecho de piso en cientos de ciudades a lo largo y ancho del país. Las extorsiones telefónicas están al orden del día y no hay manera ni de denunciarlos porque si no te llegan a timar, no hay delito que perseguir.

Si dividimos a México en tercios, dos de ellos piensan que nuestro país se ha convertido en un lugar muy inseguro para vivir, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y ¿quien se siente más inseguro?, claro que las mujeres porque éste es el sexenio del feminicidio. 70 por ciento de las mujeres dijeron sentirse inseguras en esa encuesta, mientras que los hombres llegaron al 57.4 por ciento.

Por eso los Estados Unidos tienen un gran interés en declarar a los carteles de la droga mexicanos, como terroristas y, aunque el discurso de López vaya a contrario sensu, los hechos registrados en Tamaulipas (San Fernando y Reynosa), no dejan lugar a dudas que los mexicanos estamos viviendo días de terror.

Si le preguntamos hoy a cualquier ciudadano, nos dirá que el principal problema de México, es la inseguridad, porque México vive una ola de violencia sin parangón. Una de las encuestas hechas por el financiero sostiene que para el 43 por ciento de los mexicanos, la seguridad es un problema incluso mayor que el de la economía.

El problema es que ambos, seguridad y economía, van ligados porque si el gobierno permite a los narcotraficantes el derecho de cobro de piso, el que paga el excedente del sobre costo, es justamente el ciudadano que va a comprar aguacates -por ejemplo- que fueron sujetos de extorsión en Michoacán.

Por eso los abucheos a las caras visibles de la cuatroté y me parece que es un preámbulo de lo que pasará en 2024. México no aguanta un sexenio más con populistas tiranos, por eso #NiUnVotoAMorena.

@leyvaguilar

Facebook: Francisco Alejandro Leyva Aguilar

Instagram: leyvaguilar

