El Zumbido del Moscardón: Derroche de sangre: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Solamente ayer 26 de enero, se registraron 74 homicidios dolosos en México -de acuerdo a cifras oficiales-, porque por ejemplo en esas cifras no se registran el asesinato de una mujer en Coyotepec Oaxaca, de un varón en Suchilquitongo Etla y de otro joven en la la Primera Etapa del Infonavit también en Oaxaca.

El peje claro que rebasará por mucho esa cifra y eso que la estrategia de seguridad pública, es “abrazos, no balazos” que se le olvidó por cierto, en el operativo en el que detuvieron a Ovidio Guzmán López hijo del Chapo y donde murieron unas 30 personas entre civiles armados y fuerzas federales.

Algo pasa en las calles de México que se han vuelto escenario de masacres, de crímenes atroces como el ocurrido en la carretera Xalapa-Veracruz donde acribillaron a una familia completa y donde no respetaron la vida ni de los infantes.

Desapariciones forzadas como la ocurrida en el Estado de México por parte de la Guardia Nacional de un joven que no cometió ninguna infracción, secuestros, robos a mano armada, sicarios en motocicleta, son la constante en las calles de las ciudades de México en la mayoría gobernadas por Morena.

Zacatecas se cuece aparte. Ahí es evidente el clima de inseguridad. Ahí los pobladores no tienen la certeza de regresar con vida a sus casas después de una jornada de trabajo porque el crimen organizado y el no organizado, es dueño y señor de vialidades, plazas comerciales, carreteras, y de todo el territorio. Ahí, ocupan los puentes como tendedero de cadáveres para mandar narcomensajes.

Resulta que, al renunciar al Estado de Derecho con su estrategia de “abrazos, no balazos” López ha entregado México a los narcotraficantes, por lo que podemos suponer que la supuesta detención de Ovidio Guzmán no fue un hecho de contundencia en política de seguridad, sino un pacto con los criminales para agradar a Estados Unidos y al Presidente Joe Biden; seguramente al no tener cuentas pendientes en México pronto será liberado.