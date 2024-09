El Zumbido del Moscardón: Corrupción y nepotismo en COBAO: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

El caso más sonado, es el del Colegio de Bachilleres de Oaxaca que dirige un matrimonio con sus respectivos entenados y que han hecho de la otrora premiada institución, una cueva de saqueadores del erario con el visto bueno del gobierno y del propio Salomón Jara que tiene conocimiento de los hechos pero no hace absolutamente nada por detener el saqueo.

La directora general Verónica Hernández González no ha acatado la instrucción de Salomón Jara de NO COBRAR LAS GUÍAS DIDÁCTICAS, unos cuadernillos que el Colegio de Bachilleres de Oaxaca (COBAO), vende a los alumnos.

En esta administración, Verónica Hernández ya le vendió a los 11 mil 500 alumnos de primer semestre y a los 6 mil de tercer semestre las dichosas guías en un costo que fluctúa entre los 700 y 800 pesos por paquete, es decir la “doctora” -lo entrecomillo porque no se si tiene doctorado- ha ingresado unos 13 millones, 125 mil pesos a un promedio de 750 pesos por paquete ¿dónde está ese dinero?, ¿a quién se lo reportan?

Una alumna, hija de una amiga mía me dijo que esos paquetes se están vendiendo en efectivo, que las administraciones en los planteles no aceptaban transferencias o depósitos en firme, solo dinero contante y sonante lo que es susceptible de fraude.

Personal del COBAO me informó que la empresa que imprime esos cuadernillos, es CALSO, SA de CV, presuntamente en contubernio con Hassan Pacheco y, a pesar de la prohibición del Gobierno del Estado, incluso en una mañanera, padre e hijo siguen haciendo negocio con las guías didácticas.

Las prácticas desleales del matrimonio Hernández-Pacheco, van desde la adjudicación directa en compras, hasta el reparto de direcciones de planteles con sus incondicionales y todo este nepotismo y corrupción que hay en la institución, se refleja ya no solo en el nivel académico del COBAO, sino también en asuntos como la falta de documentos a 10 mil 500 alumnos egresados, mismos que no pueden inscribirse en universidades o tecnológicos por no contar con documentos.