El Zumbido del Moscardón: Corrupción en Salud de Oaxaca: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de noviembre. Una anécdota que me contó un amigo hace algunos días. Tuvo una urgencia médica y no pudieron recibir a su hermano en el hospital de especialidades en Oaxaca, lo canalizaron donde canalizan a todo mundo que es al hospital civil Aurelio Valdivieso, ahí, no había camas así que no pudieron atenderlo, finalmente su hermano falleció. ¿Sabe qué es lo más triste?, -me dijo- ¿qué?, -le pregunté, ¡qué mi hermano votó por Morena!…

Una tristeza y una desgracia para mi amigo, pero no es fortuito que su hermano haya fallecido y que lo trajeran de un hospital a otro, el problema es que la cuatroté ha desmantelado los servicios de salud en México. Como lo comenté ayer, no hay abasto de medicamentos, tampoco de insumos en los hospitales, los trabajadores que llevan años dentro del sistema que funcionaba, son acosados para tratar de despedirlos y en su lugar contratar a incondicionales.

Pero, si hay un problema mayúsculo en el sistema de salud, es algo que López Obrador prometió erradicar que es la CORRUPCIÓN y, al contrario, en esta maldita primavera jarista, esa corrupción se está desbordando en Oaxaca y a los ojos de las autoridades.

Una denuncia de un conocido, me avisó de que por los rumbos de Ciudad Administrativa llegan cada tres o cuatro días, camionetas pequeñas con cámper cerrado de aluminio con dos puestas traseras que transportan medicamentos del sector salud del gobierno del estado y que se los entregan a un “propio” enviado presuntamente por el encargado Efrén Emmanuel Jarquín González.

El precio de los medicamentos en esa camioneta, oscila me dijo mi contacto, entre los 50 y los 150 mil pesos por cada una de las camionetas que venden y se dio cuenta porque la camioneta llega en la noche a un departamento ahí por los rumbos de la sede administrativa del gobierno en Tlalixtac de Cabrera y al otro día llega otra camioneta muy temprano y los sacan de ahí para irlas a vender.

¿De dónde sale esta medicina, de qué tipo es y cómo le hacen los servicios de Salud para comercializarla?, sencillo, los servicios de salud en Oaxaca, han dejado de implementar las campañas de vacunación para adultos como la de neumococo, influenza estacional, hepatitis B, la triple viral (difteria, tétanos y tosferina) e incluso la vacuna Abdalá contra covid-19. El medicamento se les está quedando y por eso, ese excedente que ya fue pagado por el gobierno con el dinero de los oaxaqueños, está siendo vendido al mejor postor para beneficio de unos cuantos.

Y ¿quiénes son esos cuántos?, pues hay indicios que son los mismos servidores públicos de los servicios de salud de Oaxaca, por lo que tanto el gobierno del estado que dirige el anodino “gobernador”, así en minúsculas y entre comillas Salomón Jara Cruz, como la Fiscalía de Justicia de Oaxaca, debieran tomar cartas en el asunto y comenzar una exhaustiva investigación para que, de ser cierta esta denuncia, ponga en la cárcel a quienes lucran con la enfermedad y la salud de los ciudadanos.

Oaxaca tiene graves problemas en el sector, no solo en los servicios locales, sino en los hospitales de los sistemas nacionales. Hay al menos ocho mil empleados del sistema que han quedado fuera de las contrataciones y no hay manera de incorporarlos a ninguna nómina, porque no hay plazas suficientes. Esos trabajadores que ya tienen antigüedad incuso, muy pronto se darán cuenta que están en la indefensión jurídica porque el gobierno no estará siquiera obligado a indemnizarlos.

Apenas el 26 de noviembre, la Comisión Permanente de Salud del Congreso del Estado, instaló los trabajos legislativos de dicha comisión y ahí será donde deba dirimirse el problema legal que enfrentan los 8 mil trabajadores del sector que están de alguna manera obligados a aceptar las condiciones de lo que hoy es IMSS-Bienestar para poder ser re contratados, renunciando a su antigüedad, no obstante una moneda de cambio será la corrupción que priva al interior de los servicios de salud de Oaxaca con la venta de estos medicamentos cuyo usufructo va a parar a manos de quienes deberían de procurar la salud de los Oaxaqueños.

La opacidad de los servicios de salud es tan evidente que en el propio gobierno ya hubo cambios al interior de los servicios de salud de Oaxaca, pero no serán los únicos, ni los últimos porque pronto habrá manifestaciones que colapsarán lo poco útil que queda y todo porque existe un gobierno inepto con un “gobernador” anodino.

