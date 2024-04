El Zumbido del Moscardón: Candidatos asesinados en México: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de abril. ¿Qué nos dice el hecho de que de los 20 candidatos asesinados entre diciembre de 2023 y abril de 2024, 17 hayan sido aspirantes a una presidencia municipal?, esta es la última entrega sobre el tópico de la guerra en México, una guerra no declarada pero que en los hechos existe y que ha sido matizada por este gobierno para no llamarla así y disfrazarla de una herencia que, desde el sexenio de Felipe Calderón, los mexicanos arrastramos como lastre.

Esas expresiones “al carajo con las instituciones”, “a mi no me vengan con que la ley, es la ley” y finalmente la traducción en una política pública de “abrazos, no balazos”, han hecho que este sexenio sea, no solo en el que menos decomisos de droga y dinero se han hecho, no solo en el que menos delincuentes se han detenido, no solo en el que menos extraditados ha habido, sino también en el que CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTAS PERSONAS, han perdido la vida a causa de ¡BALAZOS!