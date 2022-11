El Zumbido del Moscardón: Alejandro Leyva Aguilar (11:00 h)

Alejandro Leyva Aguilar

Oaxaca de Juárez, 17 de noviembre. Por supuesto que la marcha, aunque ya pasó, fue tan GRANDE Y TAN CONTUNDENTE, que le sigue resonando en la cabeza hueca al “presidente”, así en minúsculas y entre comillas, se me hace que a sus jilgueros se les acabó el ingenio y no han sabido cómo combatir la resonancia de una manifestación DE MÁS DE UN MILLÓN DE PERSONAS EN TODO MÉXICO. Un millón que no fueron acarreados y no les ofrecieron una torta y un refresco para asistir.

Ya no sabe el “presidente” cómo hacer para descalificar la marcha y por eso busca entre los millones de asistentes, caras que le sirvan para decirle a la opinión pública, que son los traidores a la patria como Elba Esther Gordillo -en otro momento su aliada.- Claudio X González, Vicente Fox, Felipe Calderón, Margarita Zavala, Roberto Madrazo, Alejandro Moreno y un largo etcétera.

Además se tomó la molestia de describir la vestimenta de los que fueron, “son fifís”, dijo y señaló que iban “con lentes de marca”, “con ropa y zapatos caros”, en fin una serie de estupideces que nos dicen muchas cosas del talante del “presidente” y lo describen tal y como es, rencoroso, pendenciero, mal perdedor y estúpido (necio, falto de inteligencia, según la Real Academia Española).

Claro que nunca vamos a ver que reconozca una derrota. En 2006 arguyó fraude y Felipe Calderón le ofreció el recuento de votos con la única condición de que, quien resultara perdedor, reconociera su derrota, por supuesto que no aceptó porque sabía que había perdido, pero se trataba de ser necio, lo mismo sucedió en 2016 cuando Peña le ganó por un amplio margen.

Pero en 2018, cuando ganó la elección presidencial, con un árbitro calificado e imparcial con elecciones limpias, sostiene descaradamente que el INE es corrupto, que no organiza elecciones limpias y que debe modificarse en pro de la democracia… ¿qué sabe Andrés de su propia elección que quiere modificar el INE?, ¿acaso hizo trampa y por eso dice que el árbitro es corrupto y hay que cambiarlo?, ¿ACASO PERMITIÓ CONCESIONES POR VOTOS Y VOTOS AL MARGEN DE A LEY?, sería muy interesante saber qué pactó y con quien pactó para llegar a ser “presidente” con un órgano electoral que se lo permitió.

Yo en lo personal me inclino a creer en la imparcialidad, la legalidad y la autonomía del INE, concediendo así que el peje no pactó con nadie para llegar a la presidencia de México y por tanto no le debe nada a nadie, ni a Enrique Peña al que no ha tocado ni con el pétalo de una rosa y como López sabe que el árbitro es imparcial y esta marcha pone en evidencia la pírrica fortaleza de su movimiento, pues quiere a como de lugar, apropiarse del órgano electoral para seguir ganando elecciones.

Por eso después de la marcha, lanzó un plan B… aunque yo creo que va a necesitar un plan Z porque ya le explicó -al través de los medios- Ricardo Monreal, líder del Senado y correligionario suyo, que modificar las leyes secundarias para permitir que los Consejeros y los Magistrados sean electos por el pueblo, pues nomás no se puede.

Para cambiar esas leyes secundarias, es necesario cambiar la Constitución cosa que los Mexicanos ya no le vamos a permitir, ni a morena ni a sus satélites y menos a los diputados y senadores de oposición que se deben a México y a sus ciudadanos, aunque el peje los llame “traidores a la Patria”.

Justamente eso es lo que no acaba de entender Andrés, que la marcha no fue en su contra -nosotros queremos que la gente se de cuenta que es un estúpido y compare cómo estábamos y como quedaremos después de 6 años de estulticia- la marcha fue para recordarles a los diputados y senadores que los estamos vigilando, que no vamos a permitir que el orden establecido se cambie por el capricho del estúpido que vive en Palacio, que México y su democracia es de los 120 millones de mexicanos que aquí vivimos y no de un vejete, demente senil que quiere perpetuarse en el poder.

¿Y después de la marcha qué?, dijo retador el pendenciero de Macuspana… ya le mandamos una lista de acciones para que no deje de preocuparse de aquí a Octubre de 2024 cuando por fin se vaya a la chingada, a donde por cierto, según sus propios dichos y promesas, ya debería estar ahí desde el domingo pasado.

@leyvaguilar

Instagram: leyvaguilar

Facebook: Francisco Alejandro Leyva Aguilar

Compartir