El Zumbido del Moscardón: Alejandro Leyva Aguilar (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de diciembre. ¿Qué tanto liderazgo tiene el peje en América Latina?… Mario Delgado Presidente de Morena, presume en spots pagados de televisión, que López tiene una gran popularidad y, la verdad llega al cuarto año de su gobierno igual que, por ejemplo Zedillo y Felipe Calderón, aunque con peores números económicos.

López entonces no tiene liderazgo ni en México, pero se asume como un líder continental que, incluso desdeña a Joe Biden al no asistir a la Cumbre de las Américas, craso error político internacional que puede traerle consecuencias fuertes al peje y a su partido.

Los morenos y en general los mexicanos creemos que la política de México es doméstica, es decir que nos corresponde solo a nosotros y que no hay injerencia de otros países en nuestras decisiones ¿en serio?, solo hay que revisar la historia -la verdadera historia- para darnos cuenta de la gran influencia que ejercen los gringos en nuestra política local.

Comenzamos con la verdadera independencia de México, no la del cura Hidalgo (un loco demente proxeneta), sino la de Juárez y Porfirio Díaz; los gringos y no los mexicanos, decidieron que México sería una república y no una monarquía. Reconocieron como Presidente de México al Oaxaqueño Benito Juárez y no a un Emperador importado de Francia, Maximiliano de Habsburgo.

Ayudaron a Díaz y a Juárez a restaurar la república con dinero y armas para vencer al imperio Austro Húngaro Francés que ese estaba instaurando en la puerta trasera de los Estados Unidos, por eso ganamos esa guerra.

Le seguimos con la Revolución. La autonomía de Porfirio Díaz y su visión de futuro, incluso respecto de los propios gringos, hizo que éstos apoyaran la caída del Oaxaqueño para tener el control del petróleo mexicano que había sido concesionado a los ingleses. El transoceánico del istmo, jamás sería concesionado por Díaz Mori a los gringos y sí a otras potencias europeas, por eso se construyó ese paso transoceánico en Panamá.

Si López no conoce la profundidad de esas historias, va a perder terreno, no solo en América Latina, sino también en México y aunque no lo sepa, hay que decirle que su Alianza del Pacífico, ya sufrió dos fuertes vueltas de tuerca, porque la cumbre que ha propuesto López para realizarse en México, tuvo que ser suspendida por que Pedro Castillo de Perú, no pudo conseguir el permiso de su Congreso para viajar a México.

Así que Andresito propuso que fuera en la tierra de Chabuca Granda Lima Perú, la mencionada Cumbre de la Alianza del Pacífico el próximo 14 de diciembre, pero el Congreso Chileno depuso a Pedro Castillo por “INCAPACIDAD MORAL”, además de meterlo preso y, como en el 23 de noviembre en México, dicha Cumbre no podrá realizarse. ¿Casualidad, o causalidad?

Por si fuera poco otra populista compañera de Pedro Castillo y López, Cristina Fernández de Kirchner de Argentina, fue detenida por malos manejos de recursos públicos e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos lo que significa para la Alianza del Pacífico, dos duros golpes al populismo latinoamericano que, según el peje, él lidera.

A la Cumbre de Lima estaban invitados por López, el Presidente de Argentina Alberto Fernández, el de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva (estos dos países que no pertenecen a la Alianza del Pacífico), Gustavo Petro de Colombia, Gabriel Boric de Chile y el anfitrión Pedro Castillo de Perú, pero ¡oh sorpresa!, a pesar de pedirle asilo al peje, lo metieron a la cárcel en su país.

Pedro Castillo y Cristina Kirchner que están en la cárcel, ambos prominentes miembros del populismo latinoamericano, no son casualidad, los gringos están detrás de las investigaciones, están detrás de las denuncias y por supuesto tienen injerencia en las detenciones y, claro que si investigan hasta en la Patagonia, lógico que están investigando su patio trasero que es México y que lo gobierna un populista que se siente líder continental.

Las modificaciones a la ley Bartlett en lo oscurito y con su mayoría simple que atentan contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en plan B de la Reforma Electoral, son los detonantes de lo que pasará pronto en México con el populismo de peralvillo y por supuesto que una cabeza blanca y hueca, va a rodar pronto.. al tiempo

@leyvaguilar

Facebook: Francisco Alejandro Leyva Aguilar

Instagram: leyvaguilar

Compartir