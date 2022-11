El Zumbido del Moscardón: Alejandro Leyva Aguilar (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de noviembre. ¿Y qué pasa con la basura en OAXACA?, no recuerdo un problema anterior a los gobiernos de morena en la capital que nos tenga al borde de una crisis sanitaria sin precedentes y sin visos de solución inmediata. ¿Quién es el responsable?, ¿el Ayuntamiento capitalino?, ¿el de Zaachila?

Para empezar debemos decir que ambos municipios son gobernados -si a eso se le puede llamar gobierno- por morena y que la crisis de la basura comenzó justamente cuando ganó ese partido político por primera vez la capital de Oaxaca. Lo increíble es que, siendo de la misma cuna, los Ayuntamientos no se pongan de acuerdo para solucionar un problema que ya afectó a otros municipios conurbados.

Falta de oficio político, falta de visión, miedo a los sindicatos, a los grupos de poder en torno al negocio de la basura, puede haber mil y un circunstancias pero la verdad es que la basura bien podría concesionarse a particulares para que se hagan cargo de nuestros deshechos.

Vamos a cumplir un año ya de la administración de Francisco Martínez Neri y entiendo que la papa caliente que le dejó Oswaldo García Jarquín no solo en el tema de los deshechos sólidos, sino también en el económico, es una pesada carga para el edil capitalino que, aunque tenga buenas intenciones, no puede soportar.

La crisis de la basura le está pegando fuerte a Francisco Martínez Neri y por consecuencia lógica a su partido político que no va a tener las mismas posibilidades de ganar dentro de dos años por el natural desgaste del partido hegemónico y porque no le han salido nada bien las cosas a Martínez Neri.

Y en vez de proponer soluciones, de meterse de lleno al problema de la basura y sus consecuencias sanitarias, Neri invita a la población a la marcha de la incongruencia a México para inflamar el ego infinito de un líder de papel; eso, por supuesto que molestó en sobremanera a la opinión pública oaxaqueña que ha descalificado más al edil.

Hay indicios de que el problema de los deshechos sólidos, ya ha trascendido a un asunto de salubridad, que los casos de infecciones gastrointestinales, respiratorias e incluso de tuberculosis se han incrementado en Oaxaca de Juárez lo cuál es un asunto que puede agravarse conforme pasa el tiempo y no se resuelve el problema de la basura.

Hemos sabido que el terreno en la colonia Guardado de Zaachila, fue adquirido por el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez justamente para ocuparlo como el tiradero de deshechos sólidos con miras a crear ahí un centro de reciclaje municipal, pero ese terreno fue invadido por organizaciones sociales que se dedican a esos menesteres y viven de la invasión de tierras.

Así que Zaachila no tendría porque cerrar el tiradero de basura si el terreno no es propiedad de ese municipio aunque esté en su jurisdicción y aunque esté en su derecho de no querer que los deshechos sólidos se tiren en su territorio.

Aquí cabe hacerse una pregunta ¿por qué los municipios morenos no se ponen de acuerdo y buscan la concesión de sus deshechos a una empresa privada que le de solución a la basura en todo el Valle Central de Oaxaca?, la mayoría de los ayuntamientos son de morena y el Gobierno del Estado en tres días más entra en funciones y también es de morena ¿cabría la posibilidad que se pongan de acuerdo?.

Imaginemos por un momento una ciudad capital limpia, libre de desechos sólidos, con una ciudadanía educada en el reciclaje y en el manejo de la basura, con contenedores suficientes en todo su territorio para separar los residuos, con una empresa privada de recolección de basura que genere combustibles, electricidad y demás subproductos en el proceso, sin marchas, bloqueos o plantones por el problema de la basura, sin riesgos sanitarios… ¿es eso posible?

Tenemos en los Valles Centrales una gran mayoría de municipios gobernados por morena, el gobierno federal es de morena y un nuevo gobernador también de ese partido Salomón Jara que prometió una “primavera oaxaqueña”, que traducida a la realidad bien podría ser la que imaginamos un párrafo arriba, así que hay todo para lograrlo.

El problema es de los gobiernos, tanto los municipales como el estatal y el federal pero también es de nosotros los ciudadanos, primero porque debemos conocer y adoptar la cultura de reciclaje y segundo, porque tenemos que exigirle a las autoridades que, lejos de tratar a la basura como un asunto político, le del el estatus de prioritario, de responsabilidad social y dejen a un lado los intereses mezquinos.

La proliferación de la basura y sus consecuencias sanitarias, no pueden ser un tema político y existen miles de empresas que pueden solucionarlo si hay la disposición para hacerlo, ojalá y dentro de las huestes morenistas, exista esa intención.

