El Zumbido del Moscardón: Alejandro Leyva Aguilar (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de diciembre. Si camina como ganso, grazna como ganso y vuela como ganso ¿qué es?… un ganso.

López quiere justificar lo injustificable. Ahora que el Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió de los nexos del peje con el narco, trata de deslindarse de esa responsabilidad acusando a -adivinaron- a la mafia del poder y a enemigos extranjeros.

Hay acuerdos no escritos en los protocolos de Sao Paulo y uno de esos es que las naciones bolivarianas, deben prestarle sus servicios y su poder a los cárteles de la droga para hacerse de dinero contante y sonante de manera sencilla y práctica.

Así que no es una causalidad que López haya ordenado la liberación de Ovidio Guzmán, mucho menos que haya saludado de mano a la mamá del chapo; la “estrategia” abrazos no balazos, tampoco es una coincidencia, sino una operación a favor del narcotráfico en México.

Cederle el control de carreteras, puertos, aduanas y aeropuertos al ejército y dadas las evidentes relaciones entre militares y narcotraficantes, también es una flagrante operación desde el gobierno a favor del narcotráfico.

Y si nos ponemos a hablar de los decomisos de armas, droga, propiedades y dinero en este sexenio, pues nos podemos dar cuenta, que no hay ninguno representativo, por tanto las fuerzas armadas encargadas del orden público, están respetando las actividades del narcotráfico.

¿Cuántos delincuentes de peso recuerdan ustedes que haya atrapado este gobierno?, exacto NINGUNO, con la excepción de Rafael Caro Quintero, ese octagenario mafioso que fue capturado por la DEA más que por las fuerzas del orden mexicanas y eso, también es operar a favor del narcotráfico.

Por eso Porfirio Muñoz Ledo dice: “Debe Entender Andrés Manuel López Obrador que su contubernio o alianza con el narcotráfico no es heredable. NO es heredable porque estos, como lo han hecho siempre, en todas partes, en todas las plazas políticas, se entienden con el que va a llegar, ya no va necesitar el narco al presidente”. Muñoz Ledo asume públicamente que López tiene una alianza con el narco.

Por su parte, el ex gobernador de Sinaloa Francisco Labastida Ochoa, sostuvo “ Hay indicios que apuntan a una protección que es muy sospechosa del gobierno sobre el narcotráfico, particularmente sobre el cártel de Sinaloa”, las visitas del peje a Badiraguato, un municipio de solo 5 mil habitantes y la ausencia de medios de comunicación en esas visitas, abonan a la teoría de la alianza de peje, morena y el narcotráfico.

También por ello, Anne Milgram titular de la DEA dijo: “ Este caso debería enviar un mensaje claro a cualquier líder extranjero que abusa corruptamente de su poder para apoyar a los cárteles de la droga: Si toma dinero de las drogas para su elección, si acepta sobornos de estos grupos, si trafica con drogas mortales, si protege a los cárteles criminales, si permite que la violencia y el asesinato florezcan a manos de los cárteles, entonces la DEA no se detendrá ante nada para hacerle responsable de sus crímenes. Si cree que puede esconderse detrás del poder de su posición, está equivocado”… esos son nuestros vecinos del norte que ya se dieron cuenta de la Alianza entre Morena, era peje y el Narco.

Si algo hizo bien Enrique Peña Nieto al final de su sexenio, fue detener y extraditar a Joaquín “el chapo” Guzmán, porque este personaje en sus declaraciones al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, está desenmascarando todo lo que ha pasado con los expresidentes de México y con el actual. Lo que ha dicho Guzmán Loera, clarifica la estrategia “abrazos no balazos” del peje, le da sentido además a la defensa pública que hace el “presidente”, así en minúsculas y entre comillas de los capos de la droga.

También nos explica por qué este sexenio es el más violento de todos y se perfila para ser en el que más asesinatos se cometan. Muchos más que que con Peña Nieto y Felipe Calderón, simple y llanamente porque el peje le ha entregado la plaza a los narcos y especialmente a sus consentidos, los del cártel de Sinaloa.

Lo último fue el escándalo de la pareja sentimental con la que contraerá nupcias en próximos días la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum con Jesús María Tarriba Unger un físico y financiero que trabajó para Santander Serfín, Banamex y… para el cártel de Sinaloa presuntamente, de donde es oriundo.

Lo señalan como apoderado nada más y nada menos que de Amado Carrillo Fuentes “el señor de los cielos” entre 1994 y 1997, donde su actividad se centraba en lavar dinero del narcotráfico, especialidad que conoce muy bien en su calidad de financiero de riesgos.

Quizá por ese nexo de Claudia con Jesús Tarriba con el que contraerá matrimonio pronto, el peje tenga esa absoluta predilección por la corcholata Sheinbaum toda vez que se casará con un banquero relacionado con el narco y nacido en Sinaloa, todo entre cuates.

@leyvaguilar

Facebook: Francisco Alejandro Leyva Aguilar

Instagram: leyvaguilar

Compartir