El Zumbido del Moscardón: Alejandro Leyva Aguilar (09:10 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de noviembre. “La gente que vaya, que se sepa que esa es una marcha, una manifestación en contra de nosotros por la política que estaos llevando a cabo en favor del pueblo, todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo y son racistas en su mayoría, clasistas y muy hipócrita (sic), o sea que lo sepan pues, que se sepa bien y que tampoco son demócratas”: López…

Le caló la marcha que se va a llevar al cabo el próximo trece de noviembre a favor del INE de millones de mexicanos que saldremos a las calles a manifestarnos. Amlo le tiene pavor al pueblo.

“La democracia en México, se encuentra peligrosamente amenazada, el gobierno pretende una contrarreforma que afectaría enormemente al INE y, tal vez incluso, lo liquidaría; para luchar contra esa propuesta del gobierno hay que acudir a una marcha convocada para el próximo domingo 13 de noviembre a las 10:30 de la mañana para ir del ángel de la Independencia al hemiciclo a Juárez y protestar así, tratar de impedir que en el Congreso, los partidos, aprueban esta reforma peligrosa. Luchemos por la democracia en México y contra la imposición autoritaria”: Roger Bartra.

Hay que decir que Roger es un antropólogo, sociólogo y académico de izquierda -este sí, no como el peje- que otrora comulgaba con las fuerzas progresistas que llevaron al López al gobierno de México, pero que pronto se dio cuenta del talante autócrata del Macuspano y pintó una raya bien delimitada entre lo que verdaderamente es la izquierda progresista y la anacronía de la cuatroté.

Por supuesto que el peje le preocupa que la gente salga a las calles a manifestarse en contra de la reforma al Instituto Nacional Electoral, un árbitro que tiene mucha credibilidad y que López ha tratado de aniquilar porque eso le conviene a sus aviesos intereses. Si hay algo a lo que el Macuspano le tema, eso es al pueblo y este trece de noviembre, el pueblo hablará en las calles.

Roger Bartra está convocando a la marcha en la Ciudad de México, pero ésta se va a replicar en varias ciudades importantes del país, me ha llegado invitación para que asista a Aguascalientes, Aguascalientes en la Plaza Patria 10:30 am; Campeche, Campeche en el parque de San Martín a las 10:30 am; Cancún, Quintana Roo en la Glorieta del Ceviche a las 10:30 am; en la Ciudad de México en el Ángel de la Independencia a las 10:30 am; en Chihuahua, Chihuahua en la Glorieta de Pancho Villa a las 10:30 am; en Culiacán, Sinaloa en la Lomita a la Catedral a las 9:00 am, en Guadalajara, Jalisco en el <Golfo de Cortés esquina Isabel La Católica a las 11:00 am; en Hermosillo, Sonora en la Plaza Emiliana de Zubeldís UNISON a las 9:00 -hora local-; en Irapuato, Guanajuato en el Parque Irekua a las 10:00 am; en León, Guanajuato en el Arco de la Calzada a las 10:30 am; en Los Ángeles, California USA en el Consulado de México a las 10:30 am; en Mérida, Yucatán en las oficinas del INE a las 10:00 am; en Mexicali, Baja California en la calle E-451 colonia Nueva frente al INE a las 10:00 am -hora local-; en Monterrey, Nuevo León en la 5 de mayo esquina con Zaragoza a las 10:30 am; en Morelia, Michoacán en la fuente de las tarascas a las 10:30 am; en Playa del Carmen, Quintana Roo en la glorieta Chemuyil a las 10:30 am; en Puebla, Puebla en el reloj del Gallito del zócalo a las 11:00 am; en Querétaro, Querétaro en el Jardín de la Alameda a las 10:30 am; en Saltillo, Coahuila en la Junta Local del INE en el Nuevo Centro Metropolitano a las 10:30 am; en San Luis Potosí, SLP en Calzada de Guadalupe frente a la Cruz Roja a las 10:30 am; en Tampico, Tamaulipas en Calle Palma 101 frente al INE Colonia Alta Vista a las 10:30 am, en Tijuana, Baja California en la glorieta Cuauhtémoc a las 10:30 am; en Torreón, Coahuila en Donato Guerra 101 colonia centro frente al INE a las 10:30 am; en Xalapa, Veracruz en la Plaza Lerdo a las 10:30 am; En Oaxaca de Juárez , Oaxaca en el parque el Llano a las 10:00 am…más las que se acumulen en lo que resta para el día del juicio al peje.

Aunque López descalifique a ultranza y con todo el poder de su odio infinito, me parece que la sociedad organizada, sí sentará un precedente importante mandándole un mensaje contundente a los diputados y senadores en quienes recae la responsabilidad de aprobar una reforma constitucional que pone en grave riesgo, como lo dice Roger Bartra a la democracia mexicana.

No se trata de solo una enmienda, se trata y por mucho del futuro del país, por eso debemos participar y organizarnos en nuestra ciudad para presionar a los legisladores a que no se vayan a intimidar, ni mucho menos a vender para aprobar una reforma que va a desaparecer al México Institucional que conocemos y que amamos.

Si en verdad pensamos en el futuro de nuestros hijos y de las generaciones que vienen, asiste en tu ciudad y participa activamente para que un viejo anacrónico y tonto, no se salga con la suya. México no es Cuba ni Bolivia, Nicaragua o Venezuela, pero López nos quiere tener así, por eso alza la voz y presiona a tu legislador.

@leyvaguilar

Instagram: leyvaguilar

Facebook: Francisco Alejandro Leyva Aguilar

Compartir