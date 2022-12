El Zumbido del Moscardón: Alejandro Leyva Aguilar ( 09:00 h)

Alejandro Leyva Aguilar

Oaxaca de Juárez, 7 de diciembre. Hace unos días el Sol se México dio a conocer una investigación que realizó sobre los perfiles de quienes tienen en sus manos la educación en México, no solo en la capital del país sino en varios de los estados de la república y descubrió algo que nos debería espantar. Al menos a quienes sabemos de comunicación política, lo que está haciendo la Secretaría de Educación Pública (SEP), se parece mucho más al adoctrinamiento que a la instrucción educativa.

Por eso la propuesta de reforma en esa materia, está en manos de expertos en arenga, en manos de merolicos y gritones. Todos son operadores políticos de Morena, e incluso fundadores de ese bodrio de partido y ex delegados del “bienestar” y por si fuera poco, tienen uno de los presupuestos más grandes para llevar al cabo sus aviesos fines, cuentan con CUATROCIENTOS DOS MIL MILLONES DE PESOS (402’000,000,000) para adoctrinar a las nuevas generaciones en la adoración al peje.

Dice el estudio del Sol de México que de las 32 entidades del país, en 23 de ellas, es decir unos 30 millones de niños, su educación está a cargo de expertos en gritos, mítines, movilización ciudadana y en acarreo de electores a las urnas. ¿Se imaginan cómo van a adoctrinar a las nuevas generaciones en el odio, el rencor, el divisionismo?.

Los representantes del movimiento lopezobradorista -continúa el documento- están presentes en 13 entidades, mientras que en otras 10, los gobiernos de oposición usan la misma estrategia: colocar al frente de las secretarías de educación, a estrategas electorales (en Oaxaca, Jara optó por un presidente municipal sin perfil para el cargo). En otras 6 entidades los titulares de las secretarías son burócratas que han escalado puestos en las mismas dependencias.

Son operadores administrativos, científicos y hasta una experta en gestión en la nómina magisterial, los demás son especialistas en agro-negocios, créditos educativos y monitoreo anticorrupción. Hay otras entidades del país en donde las secretarías tienen como titulares a sujetos sin conocimiento del sistema educativo: expertos en plantas de producción cervecera y coaching de liderazgo, ex regidores municipales, burócratas del sistema educativo y ex dirigentes sindicales.

El profesor emérito del Sistema Nacional de Investigadores y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Carlos Ornelas dijo que “se trata de incondicionales debido a que el Presidente López y su partido, tienen en mente las elecciones de 2024. Desde ahorita están colocando sus piezas, sus peones, acomodándolos. Listos para esta batalla”.

Si hacemos un comparativo, en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, las titularidades de las secretarías estatales de educación, provenían de las negociaciones con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por lo menos había profesores, hoy solo dos titulares llegaron desde el SNTE, ellos son Myrna Manjarrez en Nayarit y Zenyazen Escobar en Veracruz que, dicho sea de paso, antes de ser profesor, se dedicaba a amenizar despedidas de soltera como striper.

Como podemos darnos cuenta, quienes ostentan la titularidad de la educación en casi todos los estados del país, no son profesores de carrera, pero además no conocen el Sistema Educativo Nacional que si bien es perfectible, no debe entrar en retroceso. México y su futuro es prerrogativa de los niños y jóvenes, pero si a éstos los adoctrinamos para venerar a un idiota, pues acabaremos formando idiotas.

Hitler hizo eso en la Alemania Nazi, Mussolini en Italia, quienes han ido a Cuba pueden percatarse que ahí no hay comerciales, hay anuncios de adoctrinamiento para adorar al régimen, lo mismo en Nicaragua donde hay figuras monumentales luminosas de ¡Hugo Chávez!, y qué decir de Venezuela donde el sistema educativo está presto para adora a otro idiota.

Sin embargo, México y los mexicanos estamos por encima de los caprichos dictatoriales de un enfermo mental que aún vive en el oscurantismo. La razón va a prevalecer a pesar de las intentonas inútiles de convertir al país en un despojo. La cruzada contra el tirano ya comenzó, hay que mandarlo, junto con sus corcholatas, A LA CHINGADA.

@leyvaguilar

Instagram: leyvaguilar

Facebook: Francisco Alejandro Leyva Aguilar.

Compartir