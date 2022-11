El Zumbido del Moscardón: Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de noviembre. Si hay algo en lo que coinciden todas las encuestas de opinión, hasta las de morena, es que el INE funciona y lo hace bien. Y es que desde el fraude electoral que orquestó el maquiavélico y ahora cadavérico Manuel Bartlett en 1988 en contra de las izquierdas progresistas de México, nuestro órgano electoral ha cambiado mucho para bien.

Las elecciones ya no las organiza el Gobierno de ls República, ahora son organizadas por un Instituto ciudadanizado, pero además especializado en la materia. No son ningunos improvisados los Consejeros Electorales ni mucho menos los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En un estricto sentido, las elecciones las organiza el pueblo de México al través de un Instituto creado y concebido para tal efecto y a lo largo de su evolución, primero el Instituto Federal y ahora el Instituto Nacional, México ha vivido una alternancia PACÍFICA y esto hay que recalcarlo porque ha habido intentos como en 2006 con la toma del Paseo de la Reforma por parte del peje, de desestabilizar la democracia.

Me da risa y hasta lástima que el septuagenario Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y sobreviviente de la masacre del 68 se refiera al INE como “vejestorio”, cuando él es el verdugo de diputados y senadores que se oponen a la reforma del INE. Un juez no puede ser parte y él OBEDECE a López, no es autónomo ni tampoco piensa, solo OBEDECE y es una lástima que el otrora “librepensador” del 68 esté sometido a las decisiones de un idiota.

Vayamos a fondo, los chairos dicen que el INE no desaparecerá, solo cambiará de nombre, se le aumentará una letra, se llamará INEC, es decir Instituto Nacional Electoral y de Consultas, ¿saben para qué?, para que cuando se le ocurra al idiota que vive en Palacio someter a consulta la venta de un estado competo con toda su gente y territorio porque ya se le acabó la lana, lo haga -vean el Bardo de Inárritu-

Dicen que se reducirán los diputados y los senadores, pero los pocos que queden, se elegirán por dedazo del gran elector y no de manera democrática; luego sostienen que los Consejeros del “INEC” y Magistrados del TEPJF, los elegirá el pueblo… si el pueblo es el lumpenproletariasdo que eligió al “presidente”, pues estamos aliviados.

Pretende la reforma además, recortar dinero al “INEC”, cuando salen mas caras las mañaneras y el soliloquio del peje, que la organización de elecciones al año, como las organizamos los ciudadanos ahora.

Escuché al peje decir algo que me dejó pensando. Dijo “¿por qué le tienen miedo al pueblo?…y me parece que el miedo es bien fundado. No todos los ciudadanos con credencial para votar, están aptos para hacerlo, no todos tienen la capacidad de elegir de manera útil, analizando las propuestas y decidiendo quién es el que nos debe gobernar, es decir, en México no todos los votantes son libres y muchos, como los viejitos que reciben una pensión, votan por condición y no por convicción.

Facundo Cabral en su excelso diserto decía que solo le tenía miedo a los PENDEJOS y les tenía miedo “por que son muchos, son tantos… que hasta ponen al presidente” y no hay mejor descripción para definir lo que pasó en México en la elección de 2018, nuestro 19 Brumario -se que los chairos no me van a entender, pero cultívense, lean la historia, todos somos hijos de la Revolución Francesa-.

Por eso hay que tenerle miedo al pueblo, pero por esa misma razón el peje le teme al pueblo, porque no todos somos ignorantes y solovinos; habemos quienes pensamos y analizamos, habemos millones que sí sabemos elegir, habemos millones que marcharemos el próximo domingo para decirle al peje que ésta no es una ínsula barataria, ni mucho menos una cárcel social como lo es Cuba, ni tampoco -con respeto a los venezolanos- somos los zombies que le gritan loas a un loco como Maduro o como Chávez.

SE NOTA EL PAVOR que el peje le tiene al pueblo que piensa, por eso descalifica la marcha del próximo domingo, por eso nos llama fifís, conservadores, hipócritas, racistas, aspiracionistas y un sin fin de calificativos que en vez de amedrentar a la gente -a ese sí PUEBLO SABIO- lo motiva a detener al tirano.

El mismo peje nos enseñó que la democracia perfecta, la encontramos en América Latina, justamente en Costa Rica y el Tribunal Supremo de Elecciones de ese país, condecoró a Lorenzo Córdova y al INE con el PREMIO CÁTEDRA DE LA DEMOCRACIA, apenas el 7 de noviembre de 2022, donde lo reconoce como “un organismo electoral confiable, técnicamente solvente”… si le hacemos caso a las propias palabras del peje, el INE funciona muy bien.

Así que vayamos a las marchas y demostrémosle al aprendiz de dictador que México tiene un pueblo pensante, decidido, fuerte, comprometido, actuante y listo para ponerle un alto a los atropellos de un remedo de dictador.

¡El PEJE LE TEME AL PUEBLO!, DEMOSTRÉMOSLE DE QUÉ ES CAPAZ EL PUEBLO

@leyvaguilar

Instagram: leyvaguilar

Facebook: Francisco Alejandro Leyva Aguilar

