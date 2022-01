El Zumbido del Moscardón: Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Para empezar, la Constitución Política de nuestro país, como el de casi todas las naciones en el mundo, contemplan claramente qué pasa si el gobernante en turno, dejará de existir o se volviera, por alguna razón loco o incapacitado para ejercer el poder. Claro que no necesitamos de un “testamento político”.

El simple hecho de mencionar que tiene un testamento y que éste serviría para que los mexicanos no nos peleáramos entre nosotros mismos, es un acto de ingravidez mental, su cabeza flota en la sin razón y nos plantea la posibilidad de que el cateterismo del “presidente”, es lo de menos, lo importante es la salud mental de quien dirige los destinos de México.

Lo ofusca y predispone el contrasentido a sus deseos y, pareciera que está inmerso en una burbuja donde el centro del mundo es México y el centro de México es él. No se da cuenta que vivimos en un mundo globalizado donde si ocurre algo de importancia en el rincón más apartado del orbe, tiene repercusión casi inmediata en el resto del mundo.

Aquí puede confundir a los bobos que le creen a sus “foros” sobre la reforma eléctrica, puede incluso manipular al lumpen, pero ante la inmediatez de la información, ante la contundencia de las economías de mercado, ante la legalidad de los contratos donde está plasmada su propia firma, no hay mucho qué hacer.

Si el peje llegara a faltar en estos momentos por muerte prematura, enfermedad por virus o de plano enloqueciera -que ya no le falta mucho- los mexicanos por supuesto que no entraríamos en la anarquía, habría un Presidente interino que convocaría a nuevas elecciones e inmediatamente se tomarían las medidas necesarias para restablecer el orden que un solo hombre con su necedad inquebrantable ha tratado de desaparecer.

Claro que entraríamos en un proceso de reconciliación social, porque el ingrediente de polarización que es la propia personalidad del peje, ya no estaría presente y ya no jugaría el papel de divisor como hasta este momento lo ha hecho. México sería uno y no el México dividido de los chairos y los fifís