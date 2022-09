El Zumbido del Moscardón: Alejandro Leyva Aguilar (08:30 h)

Nací en un hogar católico como la mayoría de mis amigos en la primaria, la secundaria y la preparatoria y, aunque no creo mucho en la religión y menos en la católica, fui bautizado un 2 de abril de 1966, no puedo decir que contra mi voluntad puesto que apenas tenía un mes de nacido.

He leído la Biblia y no me ha “marcado”, como dijera Enrique Peña y sin embargo, tuve acceso ahora a un libro católico que explica muchos de los fenómenos sociales que estamos viviendo y que veremos más adelante en la historia de la humanidad.