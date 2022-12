El Zumbido del Moscardón: Alejandro Leyva Aguilar (08:30 h)

Alejandro Leyva Aguilar

Oaxaca de Juárez, 12 de diciembre. Con lo que se ha gastado -que no invertido- en el proyecto de la refinería, ya nos alcanzaría no solo para dos sino para Cuatro Bocas, porque el presupuesto inicial de 8 mil millones de dólares, ya se duplicó y su operación al 100 por ciento no podrá ejecutarse sino hasta 2027 y quien sabe si para entonces.

Estoy muy seguro que el peje no tiene ni la más remota idea de que es un Retorno de Inversión (ROI), justo porque jamás ha trabajado y no entiende de viabilidad económica o capacidad presupuestaria, él solo sabe que tiene un capricho en mente y no importa lo que nos cueste a los mexicanos, él lo va a hacer, aunque no sirva como el AIFA.

Y es que, aunque el gobierno federal se había comprometido a que la refinería de Dos Bocas estaría operando a plena capacidad en 2024, esto no podrá concretarse sino hasta tres años después y con el doble de costo a lo originalmente presupuestado de acuerdo a lo que especialistas en la materia opinan.

Como usted y yo sabemos, López YA INAUGURÓ LA REFINERÍA, el primero de julio de este año, aunque no refina absolutamente nada y no refina porque hay falta de planeación técnica, problemas de recursos económicos y hasta problemas con la tierra donde se está construyendo que originalmente eran manglares.

El peje nos dijo que construir refinerías nos iba a llevar a la autosuficiencia energética, pero nos está saliendo al doble de lo presupuestado y no habrá ningún ROI por la cantidad de dinero gastado en una refinería, que no refina absolutamente nada.

El Socio Director de la Consultora GMEC Gonzalo Monroy dijo -y le creo- que el reto inicial del proyecto es el tiempo de construcción comprometido de tres años que nunca fue realista por los trabajos y obras asociadas que se necesitan. El tirano López buscó que alguna constructora hiciera la refinería en tiempo récord para poder inauguradla y, no la verá funcionar en su sexenio.

De la misma manera el presupuesto que fue originalmente de 8 mil millones de dólares, ya se duplicó, pero el retraso en la construcción y en la adecuación, podría elevarse a los 18 mil millones de dólares, un mundo de dinero que probablemente no resuelva el problema energético en México, por lo que todo ese dinero se habría tirado a la basura por inviable.

Monroy sostiene que “lo que está pasando en Dos Bocas, es que todo es un proceso, no es que puedas probar una parte de la obra sino tienes que ver completo como corre, así que no se podrían hacer pruebas hasta que la refinería esté terminada en su totalidad”.

“Estamos en una refinería muy lejana a entrar en fase de pruebas, que no está interconectada, hemos proyectado que la refinería después de dos años de pruebas puede estar operativa para 2027. Cuando hablaron de los 8 mil millones de dólares, tenía un asterisco, la refinería y nada más. Cosas tan importantes y básicas como la adecuación del puerto u obras asociadas como caminos y la planta eléctrica, no estaban contempladas y representan hasta el 25 por ciento del costo total de la refinería”… ¿quién engañó al peje?

Por si fuera poco, el proyecto tiene tres retos estructurales que complican su RENTABILIDAD OPERATIVA -ojalá se aprenda López esa palabrita-: el primero es la cantidad de crudo con que se alimentará la refinería que aun no está definida, lo ideal es que sea crudo Maya; otro de los retos es la ubicación geográfica de Dos Bocas y el terreno en que se desarrolló donde, a pesar de que le advirtieron al peje de las inundaciones y le explicaron que la obra debía elevarse por lo menos dos metros arriba del nivel del mar, lo que aumentaría en 2 mil millones de dólares el costo, se hizo como el peje dijo y ahí están las consecuencias.

El tercer reto es la FALTA DE LOGÍSTICA para entregar crudo a la refinería y distribuir combustibles porque Dos Bocas NO ESTÁ CONECTADA A LOS DUCTOS PARA EL SUMINISTRO DE CRUDO, DE GAS NATURAL Y PARA LA EXTRACCIÓN DE LOS PETROLÍFEROS y, a pesar de eso Rocío Nahale la Secretaria de Energía dijo que a principios del próximo año, se estarían haciendo las primeras cargas.

Pero ¿qué podemos esperar de alguien que dice que sacar petróleo de la tierra NO TIENE NINGUNA CIENCIA, que es como perforar un pozo para sacar agua?, el peje es un ignorante al que se le puede engañar muy fácil, lo engañaron con la refinería de Dos Bocas y ahora está obligado a mentirnos.

Nosotros pretendemos refinar petróleo cuando todo el mundo está volteando a las energía limpias. Eso nos pasa por haber votado por un inútil bueno para nada.

@leyvaguilar

Instagram: leyvaguilar

Facebook: Francisco Alejandro Leyva Aguilar

________

Compartir