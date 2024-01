El Zumbido del Moscardón: Alejandro Leyva Aguilar (07:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de enero. Anuncio con bombo y platillo de la Construcción del Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU) justo a la llegada al gobierno del zapoteco Salomón Jara Cruz que dijo, lo construiría en San Lorenzo Albarradas, cerca de la Villa de Mitla… siempre no porque no hubo consenso entre los pobladores que no quieren un tiradero de basura en sus alrededores.

Otro anuncio con bombo y platillo, el CIRRSU se construiría en Totolapam. Conferencia de prensa para el tema, castillos en el aire y hasta primera piedra pero ¡oh sorpresa!, tampoco estaba consensuada la construcción con la población y el pretexto ahora es que ¡está muy lejos!, y que hay que construir una “estación de transferencia”…

Ayer platiqué con vecinos de Asunción Nochixtlán, esa comunidad bélica donde se mantuvo un bloqueo en 2016 por meses en la súper carretera Oaxaca- Cuacnopalan en el sexenio de Gabino Cué, donde fueron desalojados y hubo varios muertos.

Resulta que el Presidente Municipal de Asunción Nochixtlán Alfredo Feliciano, ofreció al gobernador zapoteco, que el CIRRSU podría construirse en esas tierras mixtecas y para eso le llevó un acta de acuerdos del Comisariado de Bienes Comunales con algo así como 250 firmas para decirle al mandatario que la mayoría de los comuneros estaban de acuerdo en la construcción del tiradero de basura en aquél municipio.

La verdadera intención de Alfredo Feliciano, pareciera que es la reelección por las siglas de Morena y para eso quiere congraciarse con el que manda en ese partido político (Salomón Jara), para solucionarle un problema que el “gobernador”, así en minúsculas y entre comillas, prometió resolver en ¡10 minutos!, y que ya lleva más de un año y no puede.

Pronto el gobernador anunciará que, por la cercanía de Nochixtlán -veinte kilómetros menos que en Totolapam- el CIRRSU se construirá en tierras mixtecas y además dirá que “se generarán al menos 1500 empleos, algunos temporales y otros permanentes”, que es lo que ha dicho Alfredo Feliciano a la autoridad comunal del municipio.

Entiendo que también habrá de por medio, una lana para los comuneros y una candidatura para el Presidente Municipal pero -y en estas cosas siempre hay un pero- no le preguntaron a la ciudadanía que vive en Nochixtlán y no son 250, son 30 mil los que viven en la cabecera municipal.

El vecino con el que platiqué me dijo que la ciudadanía en general no está de acuerdo con que en el municipio se construya el tiradero de basura, porque en donde se ubica un tiradero de esta naturaleza, los olores son insoportables y además es un centro de infecciones respiratorias y de la piel. Eso, dijo mi amigo Nochixtleco, la gente no lo quiere y por eso cuando se haga dicho anuncio y se socialice con los ciudadanos, la respuesta va a ser contundente.

Lo hemos dicho en esta columna, en Oaxaca el secretario de gobierno no tiene oficio político y por eso el CIRRSU lleva hasta ahorita dos sedes y va por la tercera porque no hay consensos y porque Jesús Romero López no tiene la capacidad política para resolverlo.

Bien hizo el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en solicitar al gobernador la renuncia de Jesús Romero porque su falta de aptitud para llevar la política interna del estado, puede meter a Oaxaca en conflictos muy serios. La ciudad capital lleva más de un año con pestilencia porque su basura se localiza en cielo abierto en el céntrico Mercado de Abasto.

Pero no solo eso, los problemas sociales que hay en nuestra entidad, los conflictos agrarios y limítrofes se han recrudecido incluso al grado de que ha habido masacres y el avance exponencial del crimen organizado y los delitos del fuero común, son indicios de que el secretario de gobierno ya debe presentar, con carácter de urgente, su renuncia.

El anuncio que van a hacer sobre el tiradero en Nochixtlán, seguramente va a levantar a los ciudadanos de ese municipio que ya nos mostraron en 2016 de lo que son capaces y, claro, no van a permitir que ahí se acumulen los deshechos de Oaxaca de Juárez y los municipios conurbados, unas 900 toneladas por día.