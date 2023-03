El Zumbido del Moscardón: Adoctrinamiento en LTG: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:15 h)

Oaxaca de Juárez„ 27 de marzo. Hoy alguien amaneció muy enojado en Palacio Nacional, alguien (una enfermera militar de preferencia), que le lleve unos cuantos tubos de vitacilina ¡ah que buena medicina!

La cuatroté ha destruido muchas cosas en México, eso ya lo sabemos y lo estamos padeciendo pero se pasó con el asunto de los libros de texto gratuitos (LTG) para primaria, no solo porque buscan el adoctrinamiento de los niños, sino porque están plagados de horrores ortográficos.

Nos hemos enterado del contenido de los LTG que la Secretaría de Educación Pública (SEP), enviará para la “educación” de millones de niños mexicanos que serán adoctrinados en la realización de asambleas, protestas, tomas de edificios públicos, barricadas, etcétera y, que por supuesto son la “esperanza” de la cuatroté para seguir influyendo en la ignorancia.

Cosechar ignorantes es un muy buen negocio para Morena, ya lo dijo López “la gente ignorante, son los seguidores de Morena” y si porque no hay una sola persona con 5 dedos de frente que quiera volver a votar por un partido que llevó al poder al peor presidente que hayamos tenido en la historia de México.

Es preocupante que Marx Arriaga esté al frente de la creación de los LTG, pero además que tenga a personajes poco demócratas como Sady Loaiza que es un venezolano chavista incrustado en el diseño de los LTG para los niños mexicanos.

Solo hay que echarnos un clavado al sistema educacional de Venezuela para darnos cuenta lo que amlo pretende que pase en México. Por su puesto que el peje nos quiere ignorantes para así tener seguidores que defiendan su “movimiento” y, mientras más ignorantes, mejor para él.

Sady Loaiza es subdirector en la SEP y es el encargado del rediseño de los contenidos de los LTG, pero el angelito este fue un excolaborador de Nicolás Maduro y apoyó abiertamente al tirano Hugo Chávez además a pesar de ser extranjero, ostenta un puesto de mando superior en una Secretaría cuya misión en muy sensible puesto que se trata de la educación de todos los niños mexicanos.

¿Adivinan quién metió a trabajar a este Chavista a la SEP?, exacto la ex secretaria Delfina Gómez hoy candidata de Morena al gobierno del Estado de México, que por cierto desapareció algo así como 11 mil millones de pesos de la secretaría a su mando.

Sady Loaiza Escalona, fue director de la Biblioteca Nacional de Venezuela entre 2014 y 2018, dicha biblioteca está adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que es una de las carteras centrales para la difusión de los ideales chavistas ¿se dan cuenta hacia dónde vamos?

No sé si el estatus migratorio de Sady Loaiza esté en regla, pero está usurpando el lugar que debiera ocupar un mexicano experto que hay y muy buenos pero que además esté comprometido con la educación y no con la instrucción.

Los mexicanos no podemos permitir que a los niños de nuestro país, se les vaya a adoctrinar para realizar marchas, plantones, defensa del obradorismo y se les ofusquen sus mentes con himnos retrógradas, porque de lo que se trata es del futuro del país y no del futuro de morena.

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), debe alzar la voz y muy fuerte para impedir que esos libros de texto, lleguen a las aulas, porque son una amenaza a la democracia, son un insulto aberrante a la educación, por tanto, los padres de familia, tienen mucho que decir en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) de la SEP.

Ellos, los padres de familia, son parte de la Comisión y pueden alzar la voz para que Marx Arriaga y los venezolanos que los asesoran, no usen la educación para preservarse en el poder, porque México simplemente no merece tener este tipo de gobernantes.

Acordémonos que nuestro país es uno de los últimos lugares en aprovechamiento escolar entre los países que conforma la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero además también somos un país con alta deserción escolar y si a eso le sumamos que los libros de texto tienen faltas de ortografía y permitan palabras que no existen, pues debemos preocuparnos mucho.

Si el plan A, el B y hasta el C para acabar contra nuestra democracia no pasaron, sí debemos poner mucha atención en lo que López Obrador pretende en el asunto de la educación porque es muy peligroso también para la democracia y no se lo debemos permitir.

