El Zumbido del Moscardón: A destiempo: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de julio. El Instituto Nacional Electoral (INE) que dirige la morenista Guadalupe Taddei, emitió ¡por fin! Lineamientos para regular actividades realizadas en los procesos políticos y eso en acatamiento de una sentencia dictada portal Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El Consejo General del INE aprobó por unanimidad, en lo general, emitir los lineamientos generales para regular y fiscalizar los procesos políticos, que tienen como objetivo regular y fiscalizar lo procesos políticos para salvaguardar los principios de EQUIDAD, IMPARCIALIDAD, NEUTRALIDAD Y LEGALIDAD, en el camino de la elección presidencial de 2024.

Esos procesos, dice el INE, se definen como “el conjunto de actos, actividades, y propaganda que realizan los partidos políticos y cualquier persona cuya naturaleza y finalidad sea establecer una estrategia encaminada a posicionar y/o definir liderazgos políticos, que podrían ostentar una precandidatura o candidatura en el proceso electoral, así como aquellos otros procesos que sean similares”.

A ver si nos entendemos. Primero el INE se tardó una eternidad en establecer esos lineamientos porque prácticamente desde 2022, el peje está hablando de la sucesión y de sus “corcholatas”, es decir está volando los principios arriba mencionados, sobre todo los de IMPARCIALIDAD” y “EQUIDAD”, puesto que no hablaba de candidaturas de otros partidos distintos a Morena.

Cuando desamarró a sus “corcholatas”, -porque una de ellas mordió el mecate y tuvo que desatar a todas, pasada la elección del Estado de México-, el INE fue omiso en establecer que desde ese desamarre, Claudia Shienbaum la taparrosca preferida del Macuspano, ya andaba en flagrante campaña, presuntamente usando recursos públicos en toda la república.

Millares, si no es que millones de bardas están pintadas en todos los estados de la república y eso sucedió en 2021, a más de tres años de la campaña electoral de 2024, ¿cuál equidad, imparcialidad, neutralidad y legalidad?, todas esas bardas infringen todos los preceptos de la Ley Electoral y el artículo 134 Constitucional, puesto que en ese momento ella era funcionaria pública.

Ya sabemos que al peje le vale madre la Constitución, para él nuestra Carta Magna es una prostituta a la que puede violar cuando quiera y pagar dinero por ello. Así que no tuvo empacho ni vergüenza en permitir la descarada campaña anticipada de su corcholata preferida y, como no le quedó de otra, también permitió las campañas de las demás, incluidas dos ajenas pero afines, la de Manuel Velasco del Verde Ecologista y la de Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo.

Las campañas para la elección de 2024, se adelantaron disfrazadas de “selecciones para la defensa de la transformación”, así que la oposición no podía quedarse atrás y también comenzó -con un proceso cuidado e imparcial- buscar los consensos de las tres fuerzas políticas y la sociedad civil para un candidato o candidata que los represente en 2024.

En esas giras, espectaculares, mitines, conferencias y demás parafernalia, las corcholatas y los aspirantes del Frente Amplio por México, han gastado dinero. Ese dinero debe ser fiscalizado por el INE de acuerdo a la ley, pero los Consejeros se hicieron weyes porque así convenía a los intereses de Morena, hasta que el TEPJF intervino.

Dice el INE que “la fiscalización de los procesos políticos estará a su cargo, a través de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), la cuál se realiza de manera especializada, adecuada, expedita y apegada a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia y rendición de cuentas”, ¿en serio?.

No fue ni expedita, ni adecuada y menos apegada a la Constitución por eso el TEPJF actuó en consecuencia.

Pero se curan en salud. Dice el INE también: “de acuerdo a los Lineamientos, EL PERÍODO SUJETO A FISCALIZACIÓN INICIARÁ CON EL ACUERDO O CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN DEL PROCESO POLÍTICO Y CONCLUIRÁ CON LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS Y DECLARACIÓN FINAL”… o sea todo lo que ya se gastaron, quedó en la historia.

De entrada estos lineamientos y de no ser por una orden del Tribunal Electoral, ya están desfasados porque la campaña sucesoria, el propio “presidente”, así en minúsculas y entre comillas la inició con tres años de antelación.

Si hubiese un estricto apego a la ley, ninguna de las corcholatas del peje, por uso de recursos de dudosa procedencia, además de eminentes actos anticipados de campaña, deberían poder competir en el proceso y les deberían negar el registro para competir en 2024. En el caso de los aspirantes del Frente, estos no tienen propaganda, no hay espectaculares, flyers, bardas, etc así que solo han realizado encuentros con la sociedad civil.

Este proceso electoral que se avecina, ya fue violentado, no será ni imparcial, ni equitativo, ni neutral, por tanto tampoco legal. A ver cómo enmiendan los Consejeros del INE el estercolero que el peje les dejó con sus intromisiones, ojalá hagan justicia, que dadas las preferencias electorales de la Consejera Presidente del INE Guadalupe Taddei Zavala, lo dudo.

