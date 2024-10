El Zumbido de Moscardón: El súper cartel: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de octubre. Ayer hablé de la apatía de los Mexicanos por los asuntos de relevancia política en nuestro país que tendrán trascendencia las próximas décadas y auguré resultados funestos para las nuevas generaciones que no gozarán de los mismas libertades que tenemos hasta hoy.

Los que sí están muy preocupados no por enderezar al país, sino por no perder privilegios, son los cárteles de la droga. La guerra intestina de quienes fueran cómplices y formaran el cartel más grande y sanguinario que jamás haya existido, hoy pelean un lugar en el narco estado propuesto con “abrazos, no balazos”, el peje López Obrador, por cierto ¿alguien sabe algo de él?, porque si presumía su popularidad ¿por qué no sale a alguna fonda a comerse unos tamales de chipilín?, digo el pueblo lo ama o ¿no?