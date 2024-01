El Zumbido ddl Moscardón: Elección de Estado: Francisco Alejandro Leyva Aguilar (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de enero. Los indicios de que estaremos inmersos en una elección de estado el próximo dos de junio de este año, son todos los días mas evidentes. Yo no sé si las encuestas publicadas por los diferentes grupos demoscópicos tengan razón en la inalcanzable ventaja de Claudia sobre Xóchitl, pero pareciera que el gobierno federal anda desesperado.

La violencia casi generalizada en todos los estados del país, nos indican que más que una coincidencia, es una estrategia para infundir miedo a los ciudadanos y no salgan a votar, por eso vemos que en Colima, Chiapas y Morelos, fueron asesinados a tiros en solo dos días, tres precandidatos de la coalición PRI, PAN, PRD y por eso también vimos la angustiosa detención de Tonatiuh González, ex diputado priista en la Asamblea de la Ciudad de México para presionar al PRI a la ratificación de Ernestina Godoy.

Guerrero es un desastre, apenas hace unos días asesinaron a treinta personas en Chilpancingo en un tiroteo y este sábado pasado a 10 más en un palenque de Petatlán ante la indolencia de Evelyn Salgado que pareciera, tiene nexos con el crimen organizado. Lo mismo sucede en Zacatecas, Guanajuato, Oaxaca -donde tenemos récord de feminicidios- Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Tabasco, etc.

Eso a todas luces es infundir miedo a la ciudadanía, porque estamos viendo la renuncia del Estado Mexicano a la aplicación de la ley, pareciera que el propio gobierno abandona las calles para que la delincuencia se enseñoree y muestre su poder mortal. Las cifras de asesinatos en México en los cinco años que lleva López, lo demuestran CIENTO SETENTA Y SEIS MIL ONCE HOMICIDIOS EN LO QUE VA DEL SEXENIO y contando, es el mas sangriento en la historia.

La militarización del país que tiene bajo su resguardo puertos, aeropuertos, carreteras, aduanas, medicamentos, mega construcciones y muchísimo dinero en contratos multimillonarios también es una muestra infalible de la aplicación del foro de Sao Paulo en la construcción del Estado Comunista Militarizado de México, hay quienes piensan que ya somos como Venezuela, porque pronto el ejército será quien racione hasta los alimentos, no solo las medicinas.

Viéndolo así, las encuestas tienen un porqué y esa es la percepción. El Gobierno Federal pretende hacer creer a la ciudadanía, que la elección está resuelta y que no tiene caso salir a las urnas porque si no gana Claudia, de cualquier manera ellos van a arrebatar el triunfo. El peje nunca ha reconocido una derrota y mucho menos va a reconocer la suya.

A la sociedad civil le queda entonces organizarse y actuar con valor para salir a las urnas en masa, porque una elección cerrada, el peje jamás la va a reconocer, por tanto el triunfo de la oposición debe ser abrumador con muchos puntos de ventaja para que no haya ninguna duda.

Inteligencia y valor con las condiciones que debe tener el grueso de la población para poder rescatar a México de un destino que ya hemos visto en América Latina y que no es cosa menor, porque si vuelve a ganar el peje, lo que va a pasar es que, los que tienen dinero y pueden migrar a otros países, lo harán y los que no, los pobres pues, seguirán sojuzgados y utilizados por un sistema que no tiene ningún escrúpulo. Así que ¡AGUZADOS!