El video de las mentiras: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de mayo. Fui mencionado ayer en la mañanera del pueblo por Miguel Angel Elorza, titular de la sección “Detector de Mentiras.”

Me incluyeron en un “coro desinformador de comentócratas” que publicaron columnas de opinión en contra de la elección judicial.

En ese coro incluyeron a Sergio Sarmiento, León Krauze, Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín, Carlos Marín, Francisco Martín Moreno, José Ramón Cossío, José Narro Robles, Denise Dresser, Pascal Beltrán del Río y otros.

En el “video de las mentiras” proyectaron momentáneamente una columna mía titulada “La 4T demanda a Google”, que se publicó el sábado pasado.

En esa columna sostengo:

-El proceso electoral está viciado de origen. Todos sabemos que la mayoría calificada que aprobó la reforma judicial en el Congreso es artificial.

-El oficialismo obtuvo, en la última elección legislativa, el 54 por ciento de los votos. Tiene el 75 por ciento de las curules en la Cámara de Diputados, gracias a la complicidad del INE y del Tribunal Electoral con la 4T.

-En el Senado es del dominio público como “convencieron” al ex panista Miguel Ángel Yunes Márquez para que les diera el voto que requerían para alcanzar esa mayoría constitucional.

-Los candidatos que aparecerán en las boletas el 1º de junio fueron seleccionados por los Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

-El Comité de Evaluación del Poder Judicial no presentó su lista, por considerar que no había condiciones para una elección libre.

Aquí, otra vez, se torció la legalidad. Sin el menor rubor, el oficialismo en el Senado “insaculó” la lista de ese poder.

En las prisas se colaron 26 perfiles no idóneos para ocupar un puesto en el Poder Judicial. Hay candidatos vinculados al crimen organizado, integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo, aspirantes que tienen abiertas capetas de investigación por agresiones sexuales.

¿Dónde está la mentira, señor Elorza?

***

Asistí ayer a la primera mesa del Foro Impacto Electoral de las Elecciones Judiciales. Ponentes de lujo: Los ex consejeros del IFE María Marván y Marco Baños; y Jorge Alcocer, ex militante del Partido Comunista y director de la Revista Voz y Voto.

Los tres están en riesgo de aparecer en el “Detector de Mentiras”. Coinciden en que la elección de juzgadores capturará al Poder Judicial, en beneficio del Ejecutivo.

Marván: “Vamos a una elección sin garantías constitucionales”.

Baños: “Morena y aliados se apropiaron de los comités de evaluación, anulando la imparcialidad de candidatos”.

Alcocer: “ Es un dèja vu (ya visto) del fraude electoral contra el que luchamos en 1988.”

***

Lilly Téllez disparó las provocadoras preguntas a Adán Augusto López, en plena sesión de la Comisión Permanente: ¿Con qué carteles está asociado? ¿Tiene visa? ¿Cuánto cuesta el reloj que usa? ¿Cuánto costó su viaje a París en primera clase?

Ya encarrerada, calificó al líder de la mayoría en el Senado de “huachicolero fiscal.”

Adán cayó en la provocación. Se puso al tú por tú con la senadora del PAN, que no dejaba de gritar a falta de micrófono. Calificó a Lilly como “la loca del pueblo.”

Y respondió las preguntas:

“No he viajado a París en primera clase. Es más, yo no he viajado a París desde hace como tres o cuatro meses para visitar a mi hijo que, para su información, estudia por allá”.

Sobre los cárteles: “segunda mentira. Yo no pacté con nadie. Fui el gobernador de ese estado más votado de la historia”.

Remató: “Voy a terminar diciéndole que sí me da vergüenza que quiera convertir este Senado en una telenovela más de su canal favorito, del canal de su jefe, una telenovela que no llega ni a los talones.”

El toma y daca se dio, paradójicamente, cuando los senadores le rendían un homenaje al fallecido ex presidente de Uruguay, José Mujica.

Fue el tema de apertura de la sesión, que en su primera parte giró en torno de Lilly Téllez y un Noroña que, por su evidente parcialidad, ha perdido el respeto de la oposición.

Téllez reprochó a los legisladores del oficialismo:

“Como pueden venir a alabar al fallecido ex presidente (Mujica) y a decir que bien que era tan austero y que vivía en la pobreza, cuando ustedes defienden las propiedades, el emporio de Bartlett.

“Noroña se le ha llevado dándose una vida de hiperlujo con dinero de la gente. ¿Cómo puede alabar al hoy fallecido?

“A él le gusta viajar en primera clase, comer en restaurantes de lujo, con el dinero mal habido de la política.

“Ahí está la mansión en Estados Unidos de un hijo de López Obrador. Ahí esta Nahle con sus filas de camionetas y la cantidad de departamentos…”

Las constantes interrupciones de Lilly exasperaron a Noroña, quien descalificó a a panista:

“Lleva siete años como senadora y todavía no aprende a discutir. Pido a la bancada de Acción Nacional que le den un curso intensivo de las reglas básicas de esta Comisión Permanente.”

El presidente de la mesa no pudo controlar a Téllez.

Y tuvo que declarar un receso.

FIN.

