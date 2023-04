El viacrucis de los mexicanos: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de abril. La violencia no dio tregua ni en Semana Santa. El Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública reporta que 506 personas fueron asesinados durante las vacaciones. El viacrucis permanente de los mexicanos.

Ni el Ejército, ni la Guardia Nacional, ni las policías estatales o municipales, mucho menos los abrazos de López Obrador han logrado controlar la violencia en este país. Matar sale barato en México.

Las estadísticas no mienten. La 4T no puede contener el derrame de sangre, por más que el presidente y su corte en Palacio nos digan que “vamos bien” . ¿Bien para qué? ¿Para subir a Mexico al podio mundial de la violencia?

El Estado de México encabezo la lista negra con 60 víctimas; le siguió Guanajuato, con 55; Michoacán, con 33; Guerrero, 20; Jalisco, 28; Veracruz, 28; Baja California, 27; Zacatecas, 26..

Y la cuenta sigue…

***

El presidente López Obrador admitió ayer que aún no ha tenido una respuesta formal a la carta que le envió a su homólogo de China, Xi Jinping, para solicitarle que, por “razones humanitarias”, ayude a controlar los envíos de fentanilo que puedan remitirse de China a México.

Probablemente nunca la tendrá. No veo a Xi Jinping respondiendo oficialmente a los requerimientos de AMLO sobre quienes importan esa substancia, en que cantidad, en que embarcaciones, cuando sale de los puertos chinos, a que puertos mexicanos llega y el tipo especifico de la substancia, como dice la carta.

Sería tanto como admitir que el gigante asiático envenena al mundo.

La vocera de la cancillería china, Mao Ning, a pregunta expresa, dio la única repuesta posible ante la solicitud de López Obrador. “No existe tal cosa como tráfico ilegal de fentanillo entre China y Mexico”, dijo.

Y añadió que Beijing no ha recibido ningún reporte de México sobre decomisos fentanilo proveniente de aquel país. El dato de la vocera no checa on las aseveraciones de López Obrador en el sentido de que Mexico controla escrupulosamente sus puertos.

Una y otra vez el presidente ha sostenido que en este país no se produce fentanilo y que por nuestra frontera solo cruza el 30 por ciento del fentanilo que se consume en Estados Unidos. Reconoce, sin embargo, que tan solo el año pasado fueron destruidos 1,383 laboratorios clandestinos.

Interrogado sobre la respuesta de la vocera Mao, AMLO volvió a las andadas: “Si no se produce en China, ¿en dónde se produce?” Preguntó en la mañanera.

“Lo que se sabe –añadió– es que se utiliza y causa mucho daño en Estados Unidos, pero lo primero —y qué bueno que todo esto se esté ventilando— es saber dónde se produce, porque obviamente se produce más de lo que se requiere para fines médicos.”

¡Brujo!

***

Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) está convertida en la cueva de Alí Baba y los cuarenta ladrones. Ahora resulta que el organismo, que encabezó Ignacio Ovalle, el ingenuo echeverrista pervertido por los priistas malosos, no da a conocer los documentos que comprueben la recuperación del 100 por ciento de los recursos empleados para la compra de certificados bursátiles fiduciarios privados en 2020 y 2021, de los cuales Segalmex no tuvo control directo

“La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades relacionadas con la adquisición y pagos sin soporte documental de productos de la canasta básica, como: maíz, frijol y leche, correspondientes a la cuenta pública 2020 y 2021, así como la inversión de recursos financieros provenientes de las entidades encargadas de garantizar el derecho a la alimentación”, señaló la comisionada presidenta del INAI; Blanca Lilia Ibarra Cadena.

Refirió que en los dictámenes de dos auditorías de cumplimiento se menciona que Liconsa y Diconsa invirtieron 850 millones y 100 millones de pesos, respectivamente, en Certificados Bursátiles Fiduciarios Privados.

El INAI ya instruyó a Segalmex a realizar una nueva búsqueda de la información solicitada en todas las áreas competentes y entregar a la persona recurrente la expresión documental que dé cuenta de la recuperación del 100 por ciento de los recursos empleados para la compra de los citados certificados bursátiles.

FIN.

