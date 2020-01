Oaxaca de Juárez, 2 de enero. Si no has oído hablar del sargazo, no te preocupes. No estás solo. Sin embargo, el empresario mexicano Daniel Madariaga Barrilado (o Daniel Madariaga) cree que estas algas infames podrían ser un arma poco probable en la lucha contra el cambio climático.

¿Quien es Daniel Madariaga?

Daniel Madariaga es un empresario y especialista en temas de movilidad en todo México. Sus esfuerzos para resolver los dilemas de transporte más confusos de México están subrayados por su compromiso de hacerlo de una manera sustentable y respetuosa hacia el medio ambiente.

Para Daniel Madariaga, el progreso comienza con la sustentabilidad. El mundo es un lugar derrochador, en extrema necesidad de líderes con mentes verdes, y no del tipo de verde que cabe en una billetera. Daniel Madariaga es esa persona, y su trabajo en torno a la infiltración del sargazo en México ha sido crucial para ayudar al país a superar un problema complejo.

¿Qué es el sargazo?

El sargazo es una macroalga de color marrón o verde oscuro que proviene del orden Fucales.

O simplemente puede llamarse algas.

Sus especies habitan los océanos templados y tropicales de todo el mundo, a menudo habitan en aguas poco profundas o alrededor de arrecifes de coral. Derivó su nombre de los primeros marineros portugueses que lo descubrieron en el Mar de los Sargazos (una región del Atlántico Norte), a pesar de sus notables viajes a otras áreas del mundo.

De hecho, existe una gran colección de sargazo en el Golfo y, posteriormente, se dirige al Mar de los Sargazos a través de la Corriente del Golfo.

Sargazo el Terrible

No todos ven las algas fibrosas de color oscuro como benignas, en gran parte debido a su invasión de varios años en el Mar Caribe. Durante el verano de 2015, varias especies de sargazo se acumularon a lo largo de las costas de países del Caribe como México, Barbados, Trinidad, Tobago y República Dominicana.

Tres años después, regresó con el doble de fuerza, cubriendo 6,000 millas cuadradas de tierra. Al vararse sobre la tierra, las algas se acumularon en las playas y comenzaron a descomponerse. ¿El resultado?

Primero, las algas liberaron un olor desagradable al deteriorarse. Luego, filtró vapores cargados de azufre capaces de oxidar el metal, contaminar el agua, dañar los servicios y causar problemas respiratorios en los humanos. La invasión afectó a los propietarios de las atracciones turísticas, a los propietarios de viviendas y a la vida silvestre, al mismo tiempo que obligó a los ecologistas y funcionarios del gobierno a preocuparse por las formas de eliminar la molesta planta.

Había una manera anticuada: una pala, una carretilla y un humano caminando por la costa. Estaba el camino del mar: tomar un bote en alta mar y arrojar redes al agua. Había un camino costoso: en junio de 2019, el gobierno mexicano se comprometió a gastar $2.7 millones en botes de remoción de algas y barreras marinas para evitar que se arrastre a la orilla.

Y luego, en medio de estas variadas “soluciones”, estaba el camino de Daniel Madariaga.

El camino de Daniel Madariaga

La razón de la proliferación del sargazo sobre la tierra es motivo de debate. Sin embargo, a los ojos de Madariaga, hay una respuesta obvia a la intrusiva apariencia de las algas. “La llegada del sargazo registrada por la costa mexicana este año es el resultado del cambio climático”, dice. Es decir, el cambio climático indudablemente nace de siglos de la intrusiva existencia de la humanidad en toda la tierra.

La solución de Daniel Madariaga a la desagradable inflación del sargazo es reutilizarla. Según Madariaga, los beneficios potenciales del sargazo son infinitos. Ya sea para uso cosmético, fertilizantes, combustible, alimentos para animales, textiles o incluso para el sector turístico, el extranjero de macroalgas de una tierra extranjera se ha presentado como una de las materias primas más útiles de México.

Tales hallazgos son motivo de celebración. Como el líder innovador elabora, “aunque [el sargazo] representaba un desafío para los emprendedores para enfrentar este problema, el sector ha logrado innovar y ha encontrado una manera de hacer que el sargazo sea útil y utilizarlo para hacer construcciones completamente sustentables”.

Lo que descubrió Madariaga es que el sargazo se puede usar en la creación de ladrillos que luego se pueden utilizar para la construcción. La revelación fue multifacética, lo que sugiere tanto la rentabilidad de la producción como la durabilidad del producto. Como explica el empresario, “No solo encontramos que los costos de construcción se reducirían hasta en un 50 por ciento, sino que se ha demostrado que los bloques de sargazo tienen un tiempo útil más largo en comparación con los bloques de cemento, con una durabilidad de hasta 120 años. Otro factor por el cual promovemos este modelo de construcción es que podrían usarse para construir casas o edificios en cualquier parte del país, bajo cualquier tipo de clima”.

Junto con otros empresarios de ideas afines, Daniel Madariaga está presionando para que se use el sargazo a nivel internacional. ¿Por qué no? Si el sargazo se puede reutilizar para construir ciudades sustentables en lugar de simplemente pudrirse a lo largo de la playa, parece una decisión fácil.

En Quintana Roo, un popular lugar turístico en la península de Yucatán, la construcción a través de ladrillos a base de sargazo ya ha comenzado. Y para ser aún más específico con respecto al uso de las algas, Daniel Madariaga sugiere “que para una construcción de aproximadamente 40 metros cuadrados, se usarían 20 toneladas de sargazo y crearían 2.150 bloques de estas algas, lo que representa un alivio porque no se tratará como basura, sino que su presencia se utilizará para crear espacios y edificios que sean amigables con el medio ambiente.”

Una vez más por el bien de la posteridad – 40 metros cuadrados, 20 toneladas de sargazo y 2,150 bloques.

Con esto acabamos con la invasión.

Construyendo hacia arriba

El ataque inicial del sargazo ciertamente dejó su huella, pero personas como Daniel Madariaga han desarrollado soluciones innovadoras para contraatacar. Considere: si la aparición del sargazo es producto del cambio climático, ¿de qué sirve simplemente eliminar las algas? ¿Qué se hará con ellas? ¿Dónde serán dispuestas?

En cambio, Daniel Madariaga ha encontrado una manera de beneficiar doblemente a México. Despeje el sargazo y, en el proceso, reutilícelo para construir un país más sostenible. No desperdicios, no querencias, ¿verdad?

En una era que bien podría determinar el futuro del medio ambiente de nuestro mundo, es este tipo de pensamiento el que cada país necesita emplear. Tome un problema, encuentre una solución. Además, una solución con viabilidad a largo plazo.

Daniel Madariaga ha hecho eso. Ahora, en lugar de representar una amenaza, el sargazo representa un recurso natural de calidad para que México lo emplee en la construcción lenta hacia un futuro mejor.

