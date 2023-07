El último legado de Porfirio: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de julio. Porfirio Muñoz Ledo deja como último legado sus durísimas críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, su compañero de lucha hasta que el poder los separó.

Antes de dejar este mundo, casi a los 90 años, el fallecido acusó al presidente de “secuestrar de mala manera” la transición democrática, iniciada hace 37 años con la separación de la llamada Corriente Democrática del entonces partido dominante.

El último discurso que le escuché de viva voz fue el que pronunció hace poco menos de un año, durante el lanzamiento de la Fundación que lleva su nombre y un próposito: “Nueva República”.

Mientras observaba ayer el féretro con sus restos depositados en el vestíbulo del Palacio Legislativo, primero; y después al pie de la tribuna del salón de sesiones, me acordé de esas palabras que me impactaron del singular político que fue todo, menos presidente de la República.

Busqué el discurso en mis archivos. La computadora tardó segundos en ponerlo frente a mis ojos.

Era una reflexión de ultratumba que está más vigente que nunca:

“Se ha instalado (en México) un absolutismo estéril: la concentración de todos los poderes en una sola persona. El peor de los mundos posibles. Un estado fallido, un gobierno rebasado y una sociedad excluida…

“…La clave distintiva de este proceso ha sido, en mi criterio, una enorme patología, el contubernio del poder público con el crimen organizado, cuando menos desde el inicio de esta administración.

“Existen sospechas fundadas, claras evidencias, de estas relaciones que debieran ser esclarecidas por una comisión independiente de la verdad, antes de las próximas elecciones.”

Esta última sugerencia resultó como las llamadas a misa en un país de ateos.

***

Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, representó a López Obrador en el homenaje luctuoso. El Presidente de la República ni siquiera fue al funeral. La nobleza no es uno de sus valores.

Apenas se refirió al fallecimiento de este hombre que vivió por y para la política, algo megalómano, cuyo papel fue trascendental para abrir brecha a la democracia, del brazo de Cuauhtémoc Cárdenas.

AMLO, quien también participo de esa lucha, le dedicó solo siete líneas a la muerte de Porfirio, en un tuit que leyó en mañanera:

“Lamento el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, con quien por mucho tiempo tuve coincidencias. Las discrepancias recientes no borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo, mucho menos su legado político. Abrazo a sus familiares y amigos”.

Fue todo.

***

El resbalón de los oradores de Morena en el homenaje luctuoso que se le rindió ayer a Muñoz Ledo en la Cámara de Diputados, resultaba evidente.

Las críticas que hacían al autoritarismo, en referencia al priato, le quedaban como “anillo al dedo” al régimen autocráta de López Obrador, con el que el hoy occiso rompió en la etapa final de su republicana vida.

Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinacion Política, fue el primero en tomar la palabra en el salón de sesiones.

“Frente a un régimen autoritario, negado a abrirse a la pluralidad, (Muñoz Ledo) marcó el sendero para la apertura de la democracia en México…”.

Trabajadores de la Cámara Baja que utilizaron para rellenar curules –los diputados de todas las bancadas, incluida la de Morena, se contaban con los dedos— escucharon también el discurso de la diputada Aleida Alavez, quien habló en el turno que le correspondia a la bancada guinda.

“Aquí (en la Cámara de Diputados) él imprimió el sello de legalidad, de respeto a la norma, de dar equilibrio al desarrollo de la sesión y no acallar a las minorías. No los vamos a avasallar, como ellos lo hacían cuanto fuimos oposición”, dijo.

La nariz de Aleida comenzó a crecer confome avanzaba en su discurso.

Mientras la diputada de Morena se refería a Porfirio, en el palco de periodistas se recordaba la memorable sesión en la que siendo presidente de la Mesa Directiva, Porfirio no se dio cuenta de que el micrófono estaba abierto y exasperado dijo en dirección del pleno: “¡Chinguen a su madre! ¡Qué manera de legislar!”

***

La que habló con mayor conocimiento de causa fue la diputada de MC, Amalia García, ex presidenta nacional del PRD. Entre otras muchas cosas destacó que Porfirio hizo valer el equilibrio de poderes.

“Para Porfirio esa era una convicción. No al poder absoluto. No al monopolio absoluto del poder. Lo decía con autoridad, porque lo había conocido desde las entrañas, porque lo habia vivido en el sistema absoluto y autoritario del PRI.

“Por eso tenía la autoridad, junto con otros más, para luchar contra el autoritarismo”, finalizó.

Y si bien faltaron muchiísimos diputados al homenaje, a Porfirio Alejandro Muñoz Ledo Lazo de la Vega lo acompañaron sus familiares, pero también:

Los ex presidentes de la mesa directiva en San Lázaro, Laura Rojas y Guadalupe Acosta Naranjo; la ex coordinadora del grupo del PRD, Verónica Juárez; el ex vicepresidente de la mesa, Marco Adame; Dolores Padierna, Marta Tagle y Lorena Villavicencio, entre otros.

FIN.

