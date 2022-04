El Tren Maya tendrá conexión al Istmo de Tehuantepec y Guatemala: SHCP (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de abril. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló este jueves que el Tren Maya tendrá una conexión con el Istmo de Tehuantepec y Guatemala, lo cual detonará el crecimiento económico de Oaxaca, Chiapas y Centroamérica de una forma homogénea.

“Nosotros tenemos a la Península de Yucatán desconectada y la conexión ideal que nosotros vemos es con ferrocarril, porque ya había una línea que conectaba a los puertos de Yucatán y Chiapas”, comentó el economista.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador visualizó los proyectos de desarrollo regional para el sureste de México, por lo que se hizo una conexión con líneas de ferrocarril desde cero y carreteras, dijo el encargado de las finanzas públicas.

La línea de ferrocarril se está rehabilitando para el corredor de transporte de carga y pasajeros se va complementar con una línea que va recorrer la Península Maya al sur, que es el Tren Maya, agregó.

“Entre estas dos líneas (de ferrocarril) habrá una conexión por el lado de Oaxaca y el sureste de Guatemala para conectar el Tren Maya con el Istmo de Tehuantepec y eventualmente con Centroamérica”, expresó dijo en el panel Estrategia nacional de crecimiento y relocalización de las cadenas globales de valor.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Council of the Americas organizaron el foro “Nearshoring: Impulsado oportunidades de inversión en México” para mostrar cómo cientos de empresas salen todos los días de Asia para instalarse en algún parque industrial de México.

“Estas conexiones (de las líneas férreas) son proyectos caros, llevan mucho tiempo de planeación y mucho dinero, mucha ingeniería y no se ven de inmediatos sus resultados”, comentó el funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a Susan Segal, Presidenta y CEO, Americas Society/Council of the Americas.

“Una vez que haya la conectividad física incorporaremos a dos o tres estados de la República Mexicana a un nivel de actividad económica homogénea con la región, con los recursos naturales y con la misión de desarrollo en el mediano y largo plazo”, comentó

La infraestructura la pone el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Península de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec, por lo que luego vienen los grandes proyectos de inversión de las empresas con necesidades específicas, comentó el titular de la SHCP.

“En toda la franja del Corredor del Istmo de Tehuantepec adquirimos 10 parques industriales con una gran extensión de tierra para destinarlos a naves industriales de almacenamiento, instalaciones fisica, espacio físico y le vamos atraer infraestructura”, comentó.

“El esfuerzo inicial de esto ha sido a puro gasto presupuestal, porque es un proyecto de largo desfase en el tiempo que no se presta para inversión privada excepto si fuera inversión presupuestal”, añadió Rogelio Ramírez de la O.

En 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) recomendó a Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, interconectar la red eléctrica, de gasoductos, los trenes de carga y el Maya con Guatemala, El Salvador y Honduras para frenar el flujo de inmigrantes.

“La Integración entre México y Centroamérica debe darse a través de la interconexión de la infraestructura eléctrica, gasoducto, cabotaje y ferrocarriles”, según los mapas del plan Desarrollo Integral Triángulo Norte, un estudio encargado a la Cepal.

Los primeros esbozos del documento fueron dados a conocer a embajadores a principios de enero de 2019, así como investigadores del Colegio de México, quienes dieron sus punto vista sobre el plan para rescatar al Triángulo Norte de Centroamérica.

Otras recomendaciones de la Cepal para frenar el flujo migratorio son la vinculación de remesas a políticas de desarrollo productivo, escrituración de tierras, viviendas y activos a jefas de hogar, así como un programa de microseguros para pequeños productores ante eventos climáticos.

“Las principales razones por las que migran las personas son la falta de empleo, los bajos ingresos o las condiciones del trabajo, salvo en el caso de El Salvador donde la violencia es mencionada como segunda causa”, dice Cepal, quien también pide incentivar la inversión privada y un trazar un desarrollo territorial transfronterizo entre los cuatro países.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador espera una inversión pública y privada entre 120 mil y 150 mil millones de pesos en la construcción del Tren Maya, que estará listo como máximo en 2023. También busca modernizar el tren del Istmo de Tehuantepec y otras obras.

