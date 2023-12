El Tren Interoceánico representa una nueva era de progreso con bienestar en el sureste de México: Salomón Jara (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de diciembre. “Vivimos un momento estelar en este proceso de transformación”, expresó el Gobernador Salomón Jara Cruz al confirmar la inauguración del Tren Interoceánico que encabezará el Presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo viernes.

Durante la conferencia mañanera, el Mandatario oaxaqueño señaló que este proyecto ferroviario de 303 kilómetros que conectará a los océanos Pacífico y Atlántico a través de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, Veracruz, será uno de los corredores más importantes en comunicación, competitividad y comercio, y convertirá al sureste de México en una alternativa más para el desarrollo del comercio internacional.

Expresó que esta obra se suma a la histórica y reciente inauguración de la primera etapa del Tren Maya que cubrirá la ruta Campeche-Mérida-Cancún, así como la Refinería de Dos Bocas, los aeropuertos Felipe Ángeles y Felipe Carrillo Puerto, el acueducto El Cuchillo 2 y el Tren Insurgente que ya fueron puestos en marcha, y representan, dijo, el inicio de una nueva era de progreso con bienestar en el sureste de México.

“Lamentamos amargarle la navidad a la oposición, pero el Presidente de la República será el primero en mucho tiempo que no dejará elefantes blancos, no dejará obras a medio construir o mal construidas. Su sexenio no será de simulación o engaño”, afirmó.

El Mandatario estatal expresó que para quienes forman parte del movimiento transformador estos eventos son motivo de gran felicidad y de motivación para profundizar la transformación de las instituciones y de la vida pública del país.

De esta manera, reiteró que este primer sexenio de la transformación que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador será uno de grandes obras de infraestructura, funcionales, libres de corrupción y que no endeudaron al pueblo y cuyos beneficios serán de largo plazo para todas y todos los mexicanos.

Fortalece Gobierno de Oaxaca la seguridad en esta temporada decembrina

En este encuentro con los medios de comunicación, el Gobernador Salomón Jara Cruz también compartió que, con el objetivo de fortalecer la seguridad en las carreteras durante esta temporada decembrina, en un esfuerzo conjunto entre los gobiernos federal y estatal, en días pasados se entregaron 20 unidades a los Ángeles Verdes.

Aseveró que con esta flotilla que requirió una inversión de 8.3 millones de pesos, se brindarán servicios de asistencia mecánica, orientación turística y apoyo a quien lo requiera

De esta manera, Jara Cruz externó su reconocimiento a la gran labor que realizan las y los elementos de las corporaciones de seguridad y auxilio, señalando que en el presupuesto 2024 está considerado dignificar los salarios de las corporaciones policiacas para saldar la deuda histórica con este sector.

Finalmente, el Gobernador de Oaxaca expresó que como parte de la estrategia Trabajo que Transforma tu Municipio que encabeza su gobierno para llevar apoyos y refrendar su compromiso con el pueblo y sus autoridades, la semana pasada se visitaron los municipios de San Agustín Yatareni, San Juan Guelavía y Teotitlán del Valle.

