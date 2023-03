El síndrome de la mañanera: Francisco Garfias (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de febrero. El representante de Morena en el Consejo General del INE, Eurípides Flores, padece el síndrome de la mañanera. A semejanza de lo que cotidianamente hace su jefe supremo, descalificó a los consejeros electorales. Dijo que integran “la mafia electoral.”

Hizo su numerito en la sesión del Consejo General del Instituto, convocada para nombrar a Roberto Heycher Cardiel como encargado de Secretaría Ejecutiva del Instituto.

Substituye a Edmundo Jacobo, cuyo cese está contemplado como el arranque del “Plan B” electoral de AMLO que acaba de entrar en vigor.

Eurípides aseguró que el propósito de ese Plan B es terminar con los excesos y extravagancias de un INE gastalón. Agregó:

“En una democracia el actor principal es el pueblo, no el INE, no Lorenzo Córdova, no Ciro Murayama, no Edmundo Jacobo… Esa es la confusión más grave que tiene la mafia electoral que está aquí en el INE y en algunos espacios del tribunal electoral…”

Córdova, consejero presidente del INE, lo interrumpió:

“Entiendo el ánimo de vulgaridad que inspira su intervención, pero le voy a pedir que se conduzca con respeto a las y los consejeros. Usted acaba de hacer una intervención ofendiéndolos y eso, mientras yo ocupe esta presidencia, no lo voy a permitir”.

No contento con el papelón que hizo, el morenista escribió en su cuenta de twitter:

“Hoy Córdova se desbordó en parcialidad y vulgaridad. A mí los agravios de los bufones y lacayos de quien se siente el rey del INE me hacen lo que el viento a Juárez. Son una mafia electoral. Así lo dije y así lo sostengo.”

Así el nivel.

***

Carla Humphrey fue rasurada de la lista de aspirantes a consejeros electorales del INE. Ya ocupa un lugar en el Consejo General del Instituto, pero quiere presidirlo.

Le brillaron los ojitos cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia ordenando que la próxima presidenta del Instituto sea una mujer. Dijo: de aquí soy.

Se registró como aspirante. Pasó el primer recorte pero no el segundo, en el que quedaron 531 personas que serán examinadas el próximo martes en el salón de plenos de la Cámara de Diputados.

El citado Comité, integrado por siete notables, está encargado de integrar las cuatro quintetas que serán enviadas a la Cámara de Diputados.

A Humphrey la eliminaron porque es consejera electoral desde hace más de dos años y medio. El presidente (a) del INE dura nueve años en el cargo. Carla sumaría más de once años resulta presidenta. Rebasaría el período para el cual fue elegida.

“Esto consistiría una reelección y ocuparían el cargo por más de los 9 años que se establecen en la Constitución”, explicó Mayte Azuela, a nombre del Comité. Humphrey anunció que buscará las “rutas jurídicas” para impugnar su eliminación.

Ya que estamos: la sentencia del TEPJF no será acatada por los diputados. Alegan que los magistrados del tribunal electoral asumen tareas legislativas que no les corresponden y que la sentencia del TEPJF les llegó después de terminado el proceso.

***

A propósito. Se viene una lluvia de acciones de inconstitucionalidad en contra del “Plan B” de AMLO, calificado ayer por Lorenzo Córdova como “una reforma de retroceso, intolerancia y abuso de poder.”

El consejero presidente del INE adelantó que utilizará todos los medios legales y jurídicos para echar abajo el plan electoral de AMLO.

El MC presentó ayer la primera acción de inconstitucionalidad. El próximo jueves se vienen otras cuatro del PAN, PRI y PRD. Una a nombre de la coalición. Las otras tres serán presentadas, en lo individual, por cada uno de esos partidos.

***

El jueves fue un día de contrastes para Rafael Luna. El pleno del Senado lo eligió como comisionado del INAI, pero en el debate lo descalificaron feamente.

La senadora Xóchitl Gálvez, PAN, aseguró en tribuna que pasó mas de 30 horas en el análisis de los currículums. “A él le puse cinco ceros”, dijo.

El senador de Morena, César Cravioto, coincidió en que, de todos los evaluados, Rafael Luna, vinculado a Ricardo Monreal, “fue el peor”.

Damián Zepeda, PAN, destacó qué de los 48 aspirantes calificados, el nuevo comisionado quedó en el lugar 47. “Seguimos en la etapa de cuates y cuotas”, subrayó.

Hablemos con Luna. Nos dio su versión de lo ocurrido:

“La situación fue que Xóchitl traía su candidata, de nombre Marina. Kenia (López) propuso a otra y la acompañó el MC. Eso causó malestar a Xóchitl. Cravioto apoyaba a César Bonilla.

“Los tres se me dejaron venir por el tema de las calificaciones, que fueron muy tendenciosas. Dijeron que no tengo preparación”, narró.

Y nos mandó su curriculum: es doctor en derecho con mención honorífica por la UNAM; lleva 30 años como maestro en la Facultad de Derecho de la máxima Casa de Estudios. Es también profesor por oposición en la Universidad “lo que es más difícil que un examen de doctorado”.

***

El diputado Luís Espinosa Cházaro, coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro, rendirá el próximo 11 de marzo su primer Informe Legislativo “Huele a destape”, nos adelantan. El legislador quiere suceder a Claudia Sheinbaum en la jefatura de gobierno de la CDMX. Ni más, ni menos.

***

El periodista Arturo Zárate Vite fue acusado de hostigamiento y abuso sexual cuando era vocero de la CNDH. En 2012 fue llevado a la cárcel del Altiplano, donde fue torturado por un delito que, asegura, no cometió. Después de obtener dos resoluciones de inocencia, reabrieron el caso y lo revirtieron en su contra.

El próximo 22 de marzo, a la 10:30 horas, periodistas y familiares se van a concentrar frente a la SCJN para exigir que el asunto sea atraído y revisado por el máximo tribunal.

FIN.

