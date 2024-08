El segundo piso de la autocracia: Francisco Garfias (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de agosto. Que no haya ilusos para que no haya desilusionados, decía Manuel Gómez Morín, fundador del PAN.

Pero sí los hay -y muchos- que aún creen que Claudia Sheinbaum, presidenta electa, abandonará el segundo piso de la autocracia que instauró AMLO.

No me atrevo a llamarlos ingenuos. Algo le verán a la primera mujer presidenta “con A” , pero a juzgar por sus palabras, será el suyo un sexenio de más de lo mismo.

Es lo que dejó ver en los discursos que pronunció luego de que el Tribunal Electoral le entregara la constancia de mayoría que la acredita oficialmente como presidenta electa.

“Nuestros adversarios –dijo– se molestan cuando hablo de Andrés Manuel López Obrador. Piensan que me afecta cuando repiten sus insultos cargados de misoginia.

“Lo que quisieran es que hubiera un deslinde, que marcara diferencia, que lo criticara. No lo voy a hacer nunca, porque para mí, primero, ha sido, es y será un honor estar con Obrador. Pero además nos toca construir el segundo piso de la transformación, desde los cimientos y la base que ha puesto el presidente.”

Por supuesto que me gustaría que la presidenta electa le diera substancia a su compromiso de gobernar para todos, sean o no oficialistas; que haya diálogo con la oposición; que no utilice las mañaneras para denostar, descalificar, ofender a sus críticos, que respete las leyes y, sobre todo, que sepa reconocer cuando se equivoca.

Ayer cometió un error. Compró la historia de la venganza de María Eugenia Campos contra Javier Corral y avaló, con su postura, el ominoso rescate que Ulises Lara, encargado de la fiscalía capitalina, hizo del ex gobernador panista de Chihuahua, acusado de desviar de 98 millones de pesos del erario.

Aunque es un prófugo declarado, Javier Corral no dejará el equipo de Sheinbaum. “Ya es un senador del Movimiento”, dijo.

La primera mujer presidenta llega a un país dividido por López Obrador, quien le apostó a la polarización y no sólo ganó, apaleó a una oposición hoy por hoy no tiene proyecto ni liderazgos.

No tengo duda que la historia juzgará al Peje por su pésima gestión en temas como seguridad, salud, educación, ciencia y tecnología, crecimiento económico promedio.

Pero también por sus acciones a favor de los estratos más vulnerables de la sociedad, que constituyen el grueso de sus votantes. Destaco los programas sociales y la revaloración de lo que era un vergonzoso salario mínimo.

Oídos sordos del oficialismo a la cascada de advertencias de los expertos en el sentido de que la elección de jueces, magistrados y ministros será el Waterloo del sistema de justicia en México.

La controvertida reforma al Poder Judicial compromete a los candidatos a jueces y magistrados con aquellos que los impulsen y lo que es peor: facilita al crimen organizado imponer juzgadores a modo.

Un reforma a la Constitución que, salvo opinión del oficialismo y sus jilgueros, no sólo va a incrementar el ya de por sí importante rezago en la impartición de justicia, sino que pone en entredicho la división de poderes.

Y todo por el capricho de un hombre.

Aún no tienen oficialmente una mayoría calificada en el Congreso (dos tercios de los legisladores) para modificar la Constitución, pero Ignacio Mier, coordinador de la bancada de morena en San Lázaro, ya oficializó las fechas de las elecciones.

Dijo ayer a la prensa:

“Van a ser graduales, por escalonamiento. Habrá una elección extraordinaria para el 2025 para la totalidad de los ministros de la Corte, el 50 por ciento de magistrados, y para todas las vacantes, cesantías, retiros, prejubilaciones de jueces.

“Habrá otra elección ordinaria, concurrente con la elección federal en 2027. Se determinará en estas dos elecciones extraordinarias, de que manera se va a realizar el proceso electoral.”

El diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, precisó que en el dictamen hay cambios de fondo y de forma muchos.

“Contaría más de 100 a procedimientos a trámites, a creación de órganos evaluatorios, a posibilidad abierta de participar, a evaluaciones dobles en todas las jerarquías de la Judicatura Federal y de los estados de la República”, puntualizó.

El broche de oro lo puso AMLO a 44 días de que deje la presidencia de la República. Dio a conocer, en la mañanera, que la Cancillería envió una segunda nota diplomática al gobierno de Estados Unidos, que aborda el financiamiento que otorga a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

La primera carta fue enviada en el 2021. No hubo respuesta. Me atrevo a afirmar que tampoco será contestada esta segunda nota diplomática.

El gobierno de Biden anda en cosas mucho más importantes para Estados Unidos que las quejas del Peje.

