El sábado 13 de julio en San Lorenzo Cacaotepec, el “Torneo Street Workout & Calistenia 2024” (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de julio. El parque recreativo “El Arenal” a partir de las 8:00 de la mañana del sábado 13 de julio, será sede de las pruebas físicas del “Torneo Street Workout & Calistenia 2024”, la justa ofrecerá premiación a los tres primeros lugares y forma parte del Bloque de Cultura Física y Deporte “Lunes del Cerro 2024”.

Las pruebas de participación son las siguientes: en principiantes podrán competir con 20 pull up hold, 15 pull ups, 20 dips, 40 squats, 40 jump squat, 40 explosive lunges, 40 box jump 50 cm, 30 push ups, 20 dips y 10 pull ups. En la categoría intermedios, las pruebas son: 10 muscle up semi stric, 15 pull ups + 10 kilogramos, 20 dips + 10 kilogramos, 40 squats + 10 kilogramos, 40 jump squat, 40 explosive lunges, 40 box jump 70 cm, 40 push ups, 25 dips y 15 pull ups.

En la categoría avanzados, los participantes deberán superar: 10 muscle up, 15 pull ups + 20 kilogramos, 20 dips +20 kilogramos, 50 squats + 20 kilogramos, 50 jump squat, 50 explosive lunges, 50 box jump 70 cm, 50 push ups, 40 dips, 20 pull ups y 1 muscle up. En cuanto a la categoría principiante mujeres, el reto es conseguir: 10 pull up hold, 10 pull ups mix, 10 box dips, 30 squats, 30 jump squat, 30 explosive lunges, 30 box jump 50 cm, 10 push ups.

De igual forma podrán competir las mujeres en la categoría libre, las cuales deberán cumplir con 15 pull up hold, 15 pull ups, 10 dips, 20 push ups, 40 squats, 40 jump squat, 40 explosive lunges, 40 box jump 50 cm y 1 pull up. Las inscripciones se encuentran abiertas y tienen un costo de $150 pesos por competidor.

Podrán registrarse participantes de 15 años en adelante, la cita en el circuito “Barras el Arenal” de San Lorenzo Cacaotepec, las categorías de participación son: resistencia varonil, para principiantes, intermedios y avanzados, freestyle varonil libre y resistencia femenil para principiantes y libre. Los registros están abiertos y finalizan el sábado 13 de julio a las 7:30 horas.

