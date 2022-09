El round que la oposición le ganó al presidente: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de septiembre. Las tropas parlamentarias de Morena (el copyright es del senador Germán Martínez) fallaron en su intento de tomar la Constitución para modificar un transitorio y permitir la permanencia de los militares en las calles hasta el 2028.

El grueso de los senadores del PRI, PAN, MC, PRD y Plurales resistieron todo el arsenal que el gobierno federal puso a disposición del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, para tratar de doblarlos.

El dictamen no logró la mayoría calificada que requiere cualquier reforma constitucional y, por lo pronto, fue regresada a comisiones para hacerle modificaciones.

De este modo, la mayoría oficial evitó que se votara y se desechara, lo que implicaría no volver a presentarla en este periodo de sesiones.

Las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda tienen diez días para modificar el dictamen o dejarlo en la congeladora, en caso de que no logran convencer al puñado de senadores de oposición que les faltan (las versiones hablan de tres o cuatro.)

Pero si le mueven una coma, tendría que regresar a San Lázaro, que es la cámara de origen.

En la sesión de ayer, pronto quedó claro que el Bloque de Contención no había cedido a presiones de gobernadores, ofertas de futuro político, promesas de recursos para los estados, amenazas a los que tienen cadáveres en el closet.

No los intimidó la presencia en el Senado y sus alrededores del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; otros nos aseguran que vieron al Procurador Fiscal de la Federación, Félix Medina Padilla, con el senador Manuel Velasco. del PVEM ¿Qué hacían allí? Podemos imaginarlo.

Fue el propio Ricardo Monreal, coordinador de Morena, el que dio la señal inequívoca de que no tenía los votos para aprobar la permanencia de los militares cuatro años mas de lo que hoy marca la Constitución.

El coordinador ocupó el turno de la senadora, Lucía Meza, para proponer que se aplazara la votación.

“Yo pienso que nos podemos dar mas tiempo. Yo no estoy por la prisa. No me ganan los tiempos…Estoy dispuesto a seguir discutiendo este tema”, dijo Monreal

El ¡noooo! del bloque de contención fue contundente. Al senador del Grupo Plural, Gustavo Madero, le brinco una duda. Preguntó al morenista: ¿Porqué votaron contra la moción suspensiva que propuso el PAN y ahora quieren regresar el dictamen a comisiones?

Respuesta de Monreal: “La moción suspensiva que aquí se presentó yo estaba fuera. No la vi… Pude cometer un error al no estar presente en la moción suspensiva. Pero estamos en posibilidades de corregir, de regresarlo a comisiones y debatir con profundidad el 5o transitorio”

Y eso fue lo que ocurrió.

El senador de Zacatecas había señalado previamente:

“El 5º transitorio? Trata de extender el plazo a 2028 para que (los militares) realicen labores de seguridad pública. Nadie habló en 2019 –cuando se puso ese transitorio que obliga a las Fuerzas Armadas a regresar a sus cuarteles y bases en marzo del 2024– que se estaba militarizando el país.

“Nadie, en su sano juicio, puede pensar que en 18 meses vaya a existir un cuerpo policiaco del nivel del Ejército. En 18 meses tienen que regresar a los cuarteles. Los únicos que estarán contentos son los integrantes de la delincuencia organizada”.

La panista Xóchitl Gálvez también pidió el micrófono por alusiones. Les dijo sus verdades a morenos y rémoras:

“Quieren posponer el debate porque no tienen los votos. No les alcanzó todo el dinero del mundo para corromper a la gente”.

La priista Claudia Ruiz Massieu puso el tono de animosidad que prevaleció a lo largo del debate.

Empezó por señalar lo que todos queremos: Que termine la violencia y la inseguridad; que México tenga policías capacitadas; que las Fuerzas Armadas mantengan su prestigio y apego social; que sus integrantes dejen de ser vejados y humillados por los criminales.

“El problema – señaló– es que este debate no se trata de nada de eso…Este debate trata de cumplir una consigna para profundizar la militarización del país. Este debate trata de demostrar que se puede intentar doblar a la oposición en perjuicio de las instituciones democráticas.”

El panista Damián Zepeda no desentonó:

“El único motivo por el que estamos aquí, debatiendo esta reforma para militarizar el país, es porque el gobierno hizo uso político de la justicia y logro, por esa vía, los votos (del PRI) en la Cámara de Diputados.”

Las seis organizaciones de la sociedad civil que se presentaron el martes en el senado para exigir a los senadores del Bloque de Contención votar en contra de la Reforma al Transitorio se declararon ayer en sesión permanente.

El Frente Cívico Nacional, Si por México, Poder Ciudadano, Sociedad Civil México, Poder Ciudadano y los ex gobernadores del PAN que pertenecen a Unidos por México, permanecerán vigilantes de lo que ocurra las próximas semanas con la aplazada reforma.

