 El PT y el VERDE se rebelan en Oaxaca contra la 4T: Alfredo Brena (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de marzo. Parece que al partido político Morena, le afectó mucho el hecho de que el PT y el PVEM no se alinearan con ellos para lograr pasar la Reforma Electoral de la presidente Claudia.

Morena ya tiene un problema entre sus agremiados, que está causando división interna. Y a eso le sumamos la práctica escisión del PT y el Verde, para las elecciones federales intermedias del 2027, y sobre todo, para la elección de Gobernador de Oaxaca del 2028.

La 4T, o mejor dicho, su Mesías, parece que ya perdió el piso. No se le puede negar que posee una perversa inteligencia, como lo demostró en el 2023, primeramente, colocando a su Caballo de Troya, Guadalupe Taddei en el INE, y haciendo que Taddei mirara para otro lado con las inconstitucionales precampañas de Morena, de la elección presidencial del proceso 2023-2024.

Y ya durante el proceso electoral, haciendo mutis a toda la Elección de Estado, permitiendo sobre todo, el flujo de dinero sucio, dinero del Narco, para beneficio de Morena.

Y el toque maestro del INE, fue pasar sobre el artículo 54 Constitucional, y otorgarle a Morena y sus aliados, una sobre representación que fue la tumba de la democracia en México. Sin esa sobre representación, Morena, hoy, sería un partido político en extinción.

Oaxaca ha sido un punto clave del lópezobradorismo, por la simple y sencilla razón de los negocios de López Obrador, Nelson Murat y Pedro Haces; con el tren Trans Ístmico.

Y a eso le sumamos la participación de los indígenas oaxaqueños, Adelfo Regino y Hugo Aguilar, en el despojo de tierras de los indígenas, por donde pasaron los trenes Maya y Trans Ístmico. Entonces, Oaxaca es muy relevante para la 4T. Y de esto, ya hablaremos en próximos artículos.

Así que hoy apareció una lona, en un puente peatonal de la ciudad de Oaxaca, con las fotografías de los del partido Verde y del PT, donde el partido Morena los llama: Traidores a la Patria. Esta es la respuesta de dolido partido Morena, que critica la falta de solidaridad de los 2 partidos, otrora sus aliados, en la votación en la Cámara de Diputados, donde no pasó la Reforma Electoral de la presidente Claudia.

Se entiende el enojo del partido Morena, pero, los Verdes y Petistas solamente siguieron su instinto de conservación, y no dejaron pasar una “reforma” que prácticamente los sepultaría.

Morena quiere cristalizar la Dictadura Electoral, o sea, tener perfectamente incapacitada a la oposición, en cualquier elección, y en todo el territorio nacional. Teniendo legislado todo el Proceso Electoral en su beneficio. Ya no quieren depender de las omisiones de la presidente del INE, ni de tener que pisotear anti Constitucionalmente, nuevamente, el artículo 54 Constitucional, que impide la sobre representación.

Ni tampoco quieren depender, de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), les ratifique una anti Constitucional sobre representación.

Lo curioso del plotter que colgaron en el puente peatonal, es que no ponen las fotografías de los que verdaderamente mecen la cuna en el PT y el Verde, y que son: Benjamín Robles y Estefan Garfias respectivamente.

El plotter exhibe a Alejandro Avilés, Margarita García, Raúl Bolaños-Cacho, Maribel Martínez, un equis y Aracely Cruz. Que sí, son activistas políticos, pero que no son los que mecen la cuna.

De todos modos el hecho queda. Por 259 votos a favor y 234 en contra, no pasó la Reforma Electoral en el Pleno de la Cámara de diputados. El truco para obtener la sobre representación, sin violar el Artículo 54 Constitucional, va a tener que ser por otra vía.

Presumiblemente con la modificación de las leyes secundarias, dado que ahí solamente necesitan mayoría simple, y ya no la mayoría calificada. Pero, que quede claro: Morena va a tratar de conseguir instaurar una Dictadura Electoral.

Finalmente tenemos que decir, que los movimientos del PT y del Verde en Oaxaca, no solamente corresponden al pleito de la Reforma Electoral. Oaxaca va a elegir Gobernador en el 2028. ¡Y esa lucha ya comenzó!

Así las cosas, tenemos que ejemplificar, prácticamente, lo que son los “Reformas” Constitucionales de la 4T.

El Tribunal de Disciplina Judicial, separó a un juez de sus funciones, por favorecer con un fallo a una empresa a la que le habían congelado sus cuentas, en medio de un litigio sobre el cumplimiento de un contrato con el gobierno federal.

Este es un ejemplo tácito de que la 4T, solamente busca establecer un régimen dictatorial. Hoy podemos observar, que la Reforma al Poder Judicial, era para poner bajo el yugo de una dictadura al pueblo mexicano. Ya que los Ministros, Magistrados y Jueces elegidos por tómbola, sólo obedecen a los intereses de Palacio Nacional, y no del pueblo, pisoteando la Constitución y el estado de Derecho.

12 marzo 2026

