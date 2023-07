El protagonismo. El auditorio Guelaguetza no se llenó, hubo que acarrear gente (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de julio. En el Primer Lunes del Cerro, por primera vez, el auditorio Guelguetza no se llenó, la sección “D” que era gratuita y la “C” lucieron vacías. De última hora, sentaron a trabajadores de Sectur y enviaron camiones para traer a personal de la CTM para cubrir los lugares. No hubo filas como otros años. A los periodistas los enviaron arriba y no permitieron que tomaran sus fotos. Cuando llegó el gobernador Salomón Jara, y sus invitados, era desolador. Era el primer evento del gobernador morenista, pero se lo echaron a perder. Mientras esto sucedía, la responsable, Saymi Pineda, aún secretaria de Turismo aprovechó para tomarse fotos y tratar de sobresalir al máximo en una fiesta que creyó suya y en donde hizo quedar mal a su jefe. Aquí las fotos que difunde la funcionaria del evento.

