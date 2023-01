El príncipe Harry pone en riesgo a toda la familia real luego del asesinato de 25 hombres (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de enero. El príncipe Harry declaró hace algunos días que mientras estuvo de servicio en las Fuerzas Armadas británicas asesinó a 25 combatientes del régimen Talibán en Afganistán, situación que pone a la “familia real en peligro de ser blanco de terroristas suicidas”, advirtió Will Geddes, un experto seguridad quien calificó la declaración del hijo de la princesa Diana de Gales como “irresponsables”.

El experto birtánico señaló como una revelación “inmadura” la experiencia que contó el príncipe Harry, por lo que tal afirmación no solo atrapó la atención de los talibanes contra el miembro de la realeza, sino que aumentó el riesgo de que otras organizaciones terroristas ataquen a la familia real, enfatizó Geddes citado por el medio local Daily Star.

“El príncipe Harry que afirma haber matado a 25 talibanes ha elevado significativamente su nivel de amenaza, el de su esposa y sus hijos a las amenazas yihadistas. Nadie que haya operado alguna vez en zonas de conflicto revela ese tipo de información“, afirmó el experto en seguridad.

Por lo anterior, el experto afirmó que el personal de seguridad de Harry, así como el de su esposa, la duquesa de Sussex, Meghan Markle y sus hijos Lilibet Diana y Archie Harrison, deberán trabajar el doble para sortear los posibles patrones que atenten contra la paz de la familia real, ya que los talibanes hace algunos años incluso habían insultado al hijo del ahora rey Carlos II al llamarlo “un perdedor hablador”.

El Talibán responde al príncipe Harry

Cuando hizo aquella declaración, el príncipe Harry se refirió a los 25 miembros del Talibán como “piezas de ajedrez” a los cuales había asesinado en combate en tierras afganas. Al respecto, el líder talibán en Afganistán respondió al duque de Sussex por sus afirmaciones, según el medio citado.

“¡Señor Harry! Los que mató no eran piezas de ajedrez, eran humanos; tenían familias que esperaban su regreso. Entre los asesinos de afganos, no muchos tienen su decencia. La verdad es lo que has dicho; nuestra gente inocente eran piezas de ajedrez para tus soldados, líderes militares y políticos. Aún así, fuiste derrotado en ese ‘juego’ de ‘cuadrado’ blanco y negro”, sentenció el líder del Talibán.

Will Geddes criticó que con dichas declaraciones, el príncipe Harry cae en contradicción al afirmar siempre que quiere llevar su vida en lo privado, pero la realidad es que el tema crece y aumenta las probabilidades de las amenazas que pueden convertirse en ataques que atentaría en contra de su seguridad, la de su familia y los posibles efectos en la población del Reino Unido.

“Hay posibilidades de artefactos explosivos improvisados, ataques suicidas, ataques de lobos solitarios tecnológicos o ataques de actores solitarios en los que alguien podría intentar atraparlo con un cuchillo“, señaló el experto como parte de las posibilidades que podría enfrentar la monarquía británica ante la afirmación del hijo menor de Lady Di.

El Heraldo de México

