El PRI se le adelantó al PAN (19:51 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de marzo. Alito Moreno anunció la figura de “Defensores de México”.

Algo así como coordinadores territoriales, que muy probablemente serán los candidatos.

Y también abrió la puerta a candidaturas “ciudadanas”.

Al advertir que hoy está en juego el rumbo del país, la sobrevivencia de la democracia y la libertad de los mexicanos, el Presidente Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, anunció la designación de los Defensores de México, que recorrerán el territorio y, al mismo tiempo, dio a conocer que el tricolor se abrirá a la sociedad civil, para abanderar a quienes deseen participar y alcancen niveles competitivos.

“Defender a México frente a un gobierno empeñado en debilitar al Estado, confrontar a la sociedad y poner en riesgo el futuro de la nación es nuestra obligación y responsabilidad histórica”, dijo en conferencia de prensa en el auditorio “Plutarco Elías Calles” de la sede nacional, desde donde aseguró que “la militancia del PRI es la militancia de México”.

Acompañado por los Coordinadores de los diputados y senadores, Rubén Moreira y Manuel Añorve, alcaldes, legisladores locales y federales, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil que se han integrado a la estructura de Defensores de México, aseguró que todos ellos son mujeres y hombres que conocen el funcionamiento del Estado, que saben tomar decisiones complejas y que entienden que gobernar no es destruir lo que existe, sino mejorarlo.

El senador y dirigente nacional del PRI informó que Rosario Robles Berlanga será la Coordinadora de la Red Ciudadana para la Defensa de México, y argumentó que el país no necesita ocurrencias ni experimentos ideológicos; necesita rumbo, seriedad y eficacia. “Porque gobernar no es hablar todos los días, es resolver todos los días”, expresó.

Tras señalar que con el gobierno de Morena no ha habido nada constructivo o benéfico para el pueblo de México, aseveró que el PRI representa algo completamente distinto. “Les hablo de experiencia, de capacidad y de resultados. Aquí no hay improvisación. Aquí hay perfiles que han gobernado, legislado y construido sólidas carreras con vocación y responsabilidad política”, ratificó.

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del instituto político dio la bienvenida a las alianzas y coaliciones electorales. “Estamos abiertos a hacer equipo, establecer acuerdos y construir juntos, en unidad, un proyecto de nación a la medida del pueblo de México, sus necesidades y sus problemas más apremiantes”, señaló.

Expuso que cuando el país está en riesgo, las diferencias deben quedar en segundo plano, por lo que expresó que en el PRI “vamos a sumar a todas las fuerzas políticas y sociales que entiendan que el país necesita un contrapeso real, una alternativa seria y una defensa firme de la democracia”, porque aquí, puntualizó, no se trata de salvar a un partido, se trata de México. Eso sí, dejó en claro que quienes no quieran ir en una gran coalición, tendrán que rendir cuentas a la sociedad.

Por otra parte, el Presidente Alejandro Moreno informó que el PRI abrirá a la selección de candidaturas a ciudadanas y ciudadanos simpatizantes, cuando su prestigio y fama pública señalen que se encuentran en el nivel de reconocimiento y aceptación en condiciones de competitividad para ganar.

Sostuvo que frente a un gobierno que concentra poder, la respuesta tiene que ser una ciudadanía organizada, y frente a un proyecto que divide, la respuesta tiene que ser la unidad.

A continuación, los integrantes de los Defensores de México:

Estructura de Defensores de México

Rosario Robles Berlanga, Coordinadora de la Red Ciudadana para la Defensa de México

6,432 defensores para 1,802 alcaldías

1,547 defensores para 300 distritos

50 defensores para 17 estados

Aguascalientes

Leticia Olivares Jiménez, Presidenta municipal de Tepezalá

Kendor Gregorio Macías Martínez, Presidente del PRI en Aguascalientes

Humberto Ambriz Delgadillo, Diputado federal.

Baja California

Ana Daniela García Salgado, Regidora del Ayuntamiento de Ensenada

Adrián H. Valle Ballesteros, Diputado local

Víctor Manuel A. Galicia Ávila

Baja California Sur

Roxana Jazmín Higuera Espinoza, Presidenta del PRI en Baja California Sur

Christian F. Del Castillo Miranda, Diputado local

Antonio B. Manríquez Guluarte

Juan Alberto F. Valdivia Alvarado

Campeche

Christian Castro Bello, Diputado federal

Karla Toledo Zamora, Senadora de la República

Pablo Angulo Briceño, Senador de la República

Ariana del Rocío Rejón Lara, diputada federal

Emilio Lara Calderón, Diputado federal

Colima

Mely Romero Celis, Senadora de la República

Enrique Rojas Orozco, Presidente del PRI en Colima

Esther Gutiérrez Andrade, Presidenta municipal de Villa de Álvarez

Chihuahua

Cesar Alejandro Domínguez Domínguez, Diputado federal

Juan Antonio Meléndez Ortega, Diputado federal

Guerrero

Manuel Añorve Baños, Senador y Coordinador de los senadores del PRI

María del Pilar Vadillo Ruiz, Secretaria General del PRI en Guerrero

Alejandro Bravo Abarca, Presidente del PRI en Guerrero y diputado local

Michoacán

Adriana Hernández Íñiguez, Diputada local

Guillermo Valencia Reyes, Presidente del PRI en Michoacán

Edna Martínez Nambo, Regidora del Ayuntamiento de Morelia

Nayarit

Paola Vargas Arciniega, Diputada local

Manuel Humberto Cota Jiménez

Enrique Díaz López, Presidente del PRI en Nayarit

Nuevo León

Adrián de la Garza Santos, Presidente municipal de Monterrey

Querétaro

Adriana Elisa Meza Argaluza, Diputada local

Manuel Montes Hernández

Abigail Arredondo Ramos, Diputada y Presidenta del PRI en Querétaro

Mario Calzada Mercado, Diputado federal

René Mejía Montoya

Quintana Roo

Cora Amalia Castilla Madrid, Presidenta del PRI en Quintana Roo

Filiberto Martínez Méndez, Diputado local

Leslie Hendricks Rubio

San Luis Potosí

Ma. Sara Rocha Medina, Presidenta del PRI en San Luis Potosí

Enrique Francisco Galindo Ceballos, Presidente municipal de San Luis Potosí

Frinné Azuara Yarzábal, Diputada local

Sinaloa

Paloma Sánchez Ramos, Senadora de la República

Mario Zamora Gastelum, Diputado federal

Sonora

Guadalupe María Soto Holguín, Presidenta del PRI en Sonora

Víctor Hugo Celaya Celaya

Tlaxcala

Anabel Ávalos Zempoalteca, Senadora de la República

Enrique Padilla Sánchez, Presidente del PRI en Tlaxcala

Zacatecas

Carlos Peña Badillo, Diputado local y Presidente del PRI en Zacatecas

Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Diputada federal

Arturo Nahle García, exmagistrado del Poder Judicial de Zacatecas

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