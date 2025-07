El PRI Oaxaca exige respuestas ante el abandono institucional y reitera: somos la única oposición real (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de julio. En conferencia de prensa, la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Oaxaca, encabezada por su presidenta Carmelita Ricárdez, alzó la voz con firmeza para denunciar el abandono de las y los oaxaqueños por parte de los gobiernos federal y estatal.

Carmelita Ricárdez señaló que el país y Oaxaca atraviesan una etapa crítica. “Estamos viviendo las consecuencias de un gobierno que prometió transformación, pero solo ha entregado división, improvisación y retrocesos. Mientras los discursos oficiales hablan de progreso, en las calles la gente sufre por la inseguridad, el abandono del campo y el desmantelamiento de los servicios públicos”.

La presidenta destacó que, bajo el liderazgo del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el tricolor se mantiene firme como la única oposición congruente, con voz clara y acciones concretas para defender al pueblo. “Hoy más que nunca necesitamos contrapesos reales. Movimiento Ciudadano ya dejó claro que no lo es. Nosotros no simulamos, votamos en contra de las reformas regresivas y estamos en territorio, junto a la gente, no desde un escritorio”.

Por su parte, el secretario general Jesús Madrid desmintió los avances reportados por el gobierno estatal tras el paso del huracán Erick. “Lo que hay son comunidades que siguen esperando apoyo, caminos destrozados y productores sin respaldo. Es indignante ver que mientras la gente sufre, el gobernador presume billetes conmemorativos de lotería”.

El delegado del CEN, Heliodoro Díaz, cuestionó duramente la falta de claridad del plan de recuperación tras el huracán y exigió al gobierno estatal que informe, con datos cualitativos y cuantitativos, las acciones implementadas. “No hay transparencia ni estrategia real para reconstruir lo perdido”.

La secretaria nacional de Corriente Crítica, Rebeca Cervantes, denunció la pérdida de autonomía del Congreso local y alertó sobre la llamada “ley anticensura”, que según dijo, abre la puerta a nuevas formas de represión y censura desde el poder.

A su vez, Leticia Vasconcelos, de la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil, expresó que los discursos sobre una Guelaguetza más incluyente son una simulación. “No hay verdadera representación cultural, ni derrama económica, ni apoyo al sector turístico. Se privilegian los conciertos y la propaganda mientras los pueblos están olvidados”. También alertó sobre sobreprecios en compras del sector salud y daños por omisiones administrativas.

El PRI Oaxaca reiteró su compromiso con las causas ciudadanas, su exigencia de transparencia y su lucha constante por un Oaxaca donde haya justicia, desarrollo y dignidad.

