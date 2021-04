“El poder marea”: Muñoz Ledo afirma que no entiende a AMLO (16:30 h)

En entrevista con Jesús Martín Mendoza, el legislador señaló que no entiende por qué el mandatario federal busca hacer una reforma para desaparecer a organismos autónomos bajo el argumento de que “no tienen razón de ser”.

Aquí claro que el poder marea y mucho poder marea absolutamente. Yo no entiendo a Andrés Manuel. (…) Si Andrés no considera hoy que el INE es la garantía, creo que no está viendo bien el problema.