El periodista Ciro Gómez Leyva asegura que no había recibido amenazas: “No tengo a quién responsabilizar, no haré conjeturas” (08:50 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de diciembre. El periodista Ciro Gómez Leyva descartó la mañana de este viernes haber recibido amenazas y dice desconocer quién pudo ser el autor del atentado que sufrió anoche mientras se dirigía a su domicilio.

“No había recibido ninguna amenaza, no habíamos recibido nunca, ni en los últimos días, ni en los últimos meses, nada”, indicó el periodista en su programa en RadioFórmula. Gómez Leyva aclaró que cuenta con un equipo que monitorea sus redes sociales y no habían detectado ningún mensaje amenazante.

El conductor dijo que no quiere especular sobre quién podría ser su agresor y dijo que esperará a que las autoridades realicen las investigaciones y den con él o los responsables.

“No tengo a quién responsabilizar, no haré conjeturas, no tengo elementos. Agradezco los comentarios de algunos compañeros, es su análisis muy responsable. Viví un atentado anoche, salí ileso, no tengo nada y esta es la relación de hechos”, indicó.

Gómez Leyva aseguró que sobrevivió al ataque gracias al blindaje de la camioneta que manejaba y aclaró que le fue entregada por Grupo Imagen en 2017, luego de la realización de una serie de reportajes en un reclusorio.

“Desde ahí recibí amenazas, la única amenaza que he recibido y contra mí. Y me querían poner escolta y dije ‘no’, pero acepté la camioneta blindada y si algo celebro es haber vivido 65 años de mi vida sin escoltas”, dijo el periodista.

El periodista Ciro Gómez Leyva agradeció las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien condenó el atentado durante su conferencia de prensa matutina.

“Lo más importante es expresar nuestra solidaridad, decirle a Ciro (Gómez Leyva) que no está solo, y esto lo hago por convicción. Tenemos diferencias, son notorias, son de dominio público, las vamos a seguir teniendo, pero es completamente reprobable que se atente contra la vida de cualquier persona y en este caso de un periodista“, señaló el mandatario al inicio de su conferencia.

“Muchas gracias al presidente, por sus palabras, no tengo diferencias con él, sobre su trabajo, pues hacemos nuestro trabajo periodístico, sobre sus acciones, sus políticas. No tengo diferencias con él, hacemos nuestro trabajo periodístico. Por primera vez en el sexenio, gracias, Andrés”, dijo el periodista al conocer lo ocurrido en Palacio Nacional.

