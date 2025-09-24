El Pentathlón Deportivo ofrece más de 40 sedes en diversas zonas de Oaxaca (11:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 24 de septiembre. Con 42 sedes repartidas en 10 sectores, el Pentathlón Deportivo Militarizado Universitario XX/A zona Oaxaca, invita a niños de 8 años y jóvenes de hasta 25, para formar parte de su escuela de carácter y formación ciudadana, con una ideología patriótica, en forma de una organización juvenil y una actitud de servicio a la comunidad.

Con relación a los cuerpos especiales, se encuentra la policía militar, banda de guerra, instructores, banda de música, sanidad, lucha olímpica y caballería. Al Pentathlón deportivo militarizado, se pueden integrar niños y jóvenes de 8 a 25 años. Con relación a la vestimenta, se emplean pans oscuros, pantalón de mezclilla azul y tenis.

Entre las actividades que se pueden realizar en este centro de adiestramiento son: acondicionamiento físico, inteligencia emocional, defensa personal, tiro con rifle, orden, disciplina, defensa, atletismo y liderazgo. Para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 951 243 88 20 o bien pueden solicitar la convocatoria en la página de Facebook Pentathlón zona Oaxaca.

Los requisitos para ingreso son rellenar la solicitud de admisión que es proporcionada por la institución, certificado médico original, copia de la clave única de registro de población, copia de la credencial de elector del tutor, una fotografía tamaño infantil y cubrir la cuota semestral.

Los interesados se pueden integrar a uno de las 42 sedes, por ejemplo, en el sector 1 se integra la sub zona centro, sub zona san Felipe, sub zona Santa Cruz Amilpas, sub zona 5 Señores, sub zona Dolores, sub zona Santa Lucía. En el sector 2 se encuentra la sub zona Montoya, unidad Niños Héroes, sub zona San Pedro Ixtlahuaca, sub zona San Juan, sub zona San Martín. En el sector 3 aparece la sub zona Atzompa, la sub zona San Jacinto, la unidad Granjas y Huertos de San Jacinto, sub zona Viguera, sub zona colonia del Maestro, sub zona Santa Rosa y sub zona Pueblo Nuevo.

Con relación a los sectores regionales, en el sector 8 lo integran la sub zona de Tlaxiaco, la sub zona de Huajuapan. En el sector 9 están la sub zona de Tlacolula, la unidad de San Pablo Güila, y la sub zona de Mitla. En tanto en el sector 10 se encuentra la sub zona de Salina Cruz.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir