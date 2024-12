El PAN, ¿el nuevo tapete de Morena? Víctor Sánchez Baños (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de diciembre.

El que es elegido príncipe con el favor popular debe conservar al pueblo como amigo. En los hechos, no en palabras.

Nicolás Maquiavelo (1469-1527) Historiador, político y teórico italiano

El viraje que repentinamente dio la dirigencia de Acción Nacional, llama a la sospecha.

Desde las elecciones del pasado 2 de junio, el comportamiento de la cúpula fue extraño y aquí les hago algunas referencias, hasta los últimos días.

Quizá, porque solo ellos lo saben, se trate de una acción de supervivencia. Similar, reitero quizá, a lo que le ocurrió a Miguel Ángel Yunes y a su familia, quien vendió su alma a Morena a cambio de impunidad por los delitos que le imputó la Fiscalía del Estado de Veracruz. Su voto fue vital para que se le diera en el Senado la mayoría calificada al oficialismo, para aprobar la tan ansiada, para los guindas, reforma judicial.

Sobre la cúpula panistas pesa el escandaloso caso del “cártel inmobiliario” que se sentó en la alcaldía Benito Juárez, mediante un esquema de construcciones irregulares a cambio sobornos a las autoridades panistas desde la administración del actual mandamás del PAN, Jorge Romero. Todo protegido desde las altas esferas que lideró Marko Cortés.

Cae la sospecha sobre los mandos azules, luego que se supo que la Fiscalía de la Ciudad de México, apuntaba sus baterías sobre Romero y el excandidato presidencial Santiago Taboada.

Pero, veamos los bandazos que ha dado el PAN desde el 2 de junio, fecha de las elecciones:

Ese mismo día, antes de la media noche, la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, reconoció su derrota, mucho antes que diera el resultado de sus encuestas de salida. Fue incondicional, aunque después despertó dudas. Pero, ya había reconocido su derrota ante Claudia Sheinbaum.

Después, como les comenté, vino la votación para la reforma judicial, donde el oficialismo tenía como opción A, a los panistas Yunes y las presiones judiciales; y como plan B, a al senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barrera, quien no llegó a la votación y se escondió en Campeche; mintió sobre que su padre había sido detenido. Bueno hasta la fiscal del Estado lo acusó de mentiroso. Si fallaba Yunes, estaba como traidor emergente Daniel.

Últimamente, las posturas de los panistas, fundamentalmente de Jorge Romero y Marko Cortés, así como la líder de los senadores panistas, cambiaron evidentemente su postura dura y se volvieron conciliadores con Adán López y el oficialismo.

No es de sorprenderse. Si se ejecutan órdenes judiciales contra los líderes panistas, la oposición de derecha se desmorona.

Es complicado enfrentarse al oficialismo, cuando este demostró usar las armas judiciales contra los opositores o quienes puedan ser un obstáculo para sus objetivos políticos y control del país.

No se olvide la traición del ministro Alberto Pérez Dayán, quien cayó en las redes de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ex presidente de la Corte y ahora ciego redentor del lopezobradorismo, quien conoce perfectamente las debilidades de Pérez Dayán. Entre ellos, había un odio superior al odio jarocho. Don Gelacio contra el ratón Crispín. Zaldívar fue quien encontró el lado débil y lo explotó el oficialismo para lograr que la Corte no tuviera los votos suficientes para invalidad la reforma judicial.

El aparato del Estado, como nunca antes, usa todas las herramientas, legítimas como ilegítimas, para lograr sus objetivos de poder y dinero.

PODEROSOS CABALLEROS

CUITLÁHUAC GARCIA, PREMIO

La pregunta es: ¿por qué, Cuitláhuac García, después de un sexenio en Veracruz, repleto de incapacidad, abusos y corrupción, le van a dar un premio en el gabinete de claudia Sheinbaum? La después es simple. Como diría Manuel López: 90% de lealtad y 10% de capacidad. Primero, investigó a fondo las peripecias presupuestales del Clan de Miguel Ángel Yunes. Después dejó dormir las pesquisas hasta que fuera necesario y las apaciguó cuando se lo pidieron. Así demostró lealtad al oficialismo. Así son los premios, aunque haya dejaron un desastre en Veracruz.

TAXISTAS QROO, UN PELIGRO

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, está contra la pared. Las agrupaciones de taxistas locales se enfrentan cotidianamente con los conductores de plataformas digitales. Los primeros no permiten darle un espacio a los otros. En medio están los turistas que son testigos de la falta de control del gobierno estatal en los taxistas y conductores de Uber y otras plataformas. Creen que con salida llevarán paz a la entidad. El fiscal, Raciel López, no tiene idea de cómo manejar la crisis.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

PEPSICO

Un Shopperbot es la nueva estrategia de mercadotecnia de Pepsico México, que lidera Roberto Martínez. El robot anda merodeando por los pasillos de los supermercados, cargado de papas Sabritas y Ruffles, listo para conversar con los consumidores sobre su próxima compra de botana. Es un robot parlanchín que en lapso de 3 meses ha registrado un promedio de 629 interacciones diarias ya que tiene capacidad de procesar lenguaje natural. Shopperbot está dispuesto a discutir las bondades de las papas onduladas.

