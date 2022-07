El país se va de las manos de AMLO: Víctor Sánchez Baños (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de julio.

Se puede confiar en las malas personas, no cambian jamás.

William Faulkner (1897-1962) Escritor estadounidense.

Recientemente entrevisté a un grupo de productores de limón, aguacate, jitomate, Naranja y otros productos que han aumentado de precio en los últimos meses y sus respuestas a la inflación en el campo mexicano es espeluznante.

Mafias de criminales organizados, les cobran derecho de piso para vivir en sus pueblos y comunidades agrícolas. Les cobran por no ser agredidos y les venden protección para que otros no los extorsionen. Sólo ellos pueden cobrarles. Si la policía no puede cuidarlos, ellos dicen que lo hacen.

Pero, si no pagan a tiempo las cutas, simplemente son asesinados. Sin más, llegan a sus casas y los asesinan.

Esto, claro, pasa con industriales, comerciantes, restauranteros o con cualquier persona que realiza actividades productivas dentro de la ley. Ahí están las pruebas de lo que ocurre en Quintana Roo, con empresarios; en Michoacán, con agricultores que ienen que pagar a las mafias para poder sacar sus mercancías; o pueblos enteros que tienen que abandonar sus casas y sus animalitos, para ponerse a salvo.

Esa diáspora afecta a más de dos millones de mexicanos. Sí, personas que no están más lejos de la visión de las grandes ciudades que un viaje a Morelos, Guerrero, Michoacán, entre muchas entidades.

Esas familias huyen de la violencia, el crimen, de la violación de sus mujeres, de infinidad de crímenes y vejaciones. No hay quien puede defenderlos. El Estado mexicano no puede o no quiere hacer nada para imponer la ley y el orden.

No se trata de matarlos en caliente, sino que se aplique la ley y la sana convivencia entre los mexicanos. Nada más, ni nada menos. Pero que no me salga el ciudadano presidente que “no salgan que la ley es la ley”. ¿Qué buscas Andrés? ¿Impunidad para ellos y para los políticos que te rodean?

No sólo son asesinatos o asesinatos masivos. Se trata de la crisis en la economía grave

Aún en las grandes ciudades la extorsión es el mecanismo más usado por el crimen para atacar a comerciantes y propietarios de bares o restaurantes.

Ya no les representa un gran negocio la venta de estupefacientes. Ahora es la extorsión y por ello se disputan territorios; y entre más grande es el terreno donde se muevan es más grande la utilidad.

Los precios de los alimentos se disparan, luego que los criminales establecen retenes en las carreteras y en las ciudades.

La seguridad es fundamental para el desarrollo armónico de las sociedades y en México ese derecho humano, está cancelándose.

No son pesimista, ni mucho menos alarmista. Pero, como analista, observo que elpaís e le va de las manos al Presidente López Obrador.

Si estoy equivocado, espero los otros datos para convencerme que vivo en una nación donde se aplica la ley, el orden y el respeto.

Hay un dato que sobresale. En Michoacán, Guerrero y Veracruz, donde hay relevante presencia de criminales, son gobernados por Morena. ¿Estigma, incompetencia o complicidad?

PODEROSOS CABALLEROS

¿CUÁLES SON LOS DELITOS QUE PESAN CONTRA ALITO?

No hay la menor duda que la señora Layda Sansores, gobernadora de Campeche cree que es la dueña y señora de la entidad, peor que en los tiempos del PRI que administró su padre Carlos Sansores Pérez. Como he mencionado en columnas anteriores, Alejandro Moreno, Alito, el presidente del CEN del PRI, tiene infinidad de delitos por lo que posiblemente podrían perseguirlo. Sin embargo, hasta el momento ni Layda, ni su fiscal Renato Sales, han podido fundamentar delitos en contra de Alito. Todo aparenta una venganza judicial de la política de Morena, contra el priista que ahora se tira al suelo y se va a Europa a buscar el amparo de asociaciones de derechos humanos. Un fiasco que ha criticado el mismo Presidente López Obrador. Y, como dice AMLO, Alito no es santo de mi capilla, pero la aplicación partidista de la justicia es práctica de dictadores.

FEMSA APONE EL OJO EN SUIZA

El grupo Fomento Económico Mexicano (FEMSA), que preside José Antonio Fernández, apuesta por la compra del conglomerado suizo de tiendas y kioskos Valora por cerca de 1,100 millones de francos suizos (1,135 millones de dólares o 23,372 millones de pesos mexicanos). Una operación relevante a nivel mundial. La operación está materialmente “hecha”, ya que el consejo de administración de Valora, liderado por Ernest Peter Ditch, recomendó unánimemente a sus accionistas que acepten la oferta. Amplía Femsa, con el esquema de las tiendas Oxxo, pero con tropicalizaciones europeas, en aquel continente.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: AFORE XXI

Bajo el liderazgo de David Razú Aznar, Afore XXI Banorte, fue reconocido como el Mejor Fondo de Pensiones de México en el 2022, de acudo a la publicación especializada Wolrd Finance, que considera que esta administradora de fondos para el retiro lidera el sector debido a sus inversiones y enfoque centralizado en el cliente. Lleva 8 años consecutivos de reconocimiento internacional de esa publicación y Razú afirma que hacen inversiones sofisticadas, robustas y disciplinadas. Esto habla de mantener seguros y productivos los recursos de los trabajadores.

