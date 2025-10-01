El narco que cayó porque su esposa “estaba aburrida” (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de septiembre. Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del cártel mexicano La Barredora, fue descubierto y detenido en Paraguay gracias a que su esposa, Verónica Escalada Pérez, realizó múltiples gastos lujosos con su tarjeta de crédito.

“Estaba aburrida y gastaba de más”, señaló un informe de inteligencia elaborado por las secretarías de Seguridad Pública Federal y de Marina, y que fue publicado por la revista Proceso.

El caso de Bermúdez Requena ha provocado un escándalo político en México, ya que fue secretario de Seguridad del estado de Tabasco cuando la entidad era gobernada por Adán Augusto López, un senador muy cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador y que actualmente es uno de los dirigentes más importantes del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El caso estalló en julio, cuando se conoció la orden de aprehensión internacional en contra Bermúdez Requena por presuntos vínculos con el crimen organizado. Finalmente, el pasado 15 de septiembre fue encontrado en Paraguay, país que después lo expulsó a México sin necesidad de un juicio de extradición.

Según el expediente publicado, Bermúdez Requena, alias ‘El Abuelo” o ‘El Comandante H’, fingió ser un acaudalado empresario mexicano del mercado energético, por lo que vivía en una exclusiva zona en Asunción, pero enseguida llamó la atención porque usaba autos nuevos y se manejaba con grandes cantidades de dinero en efectivo, lo que impedía que rastrearan sus cuentas. Su vida social era reducida y los vecinos ya lo habían apodado “el narco mexicano”.

Gastos

Escalada Pérez, por su parte, usaba tarjetas de crédito para comprar bolsas de 70.000 pesos (3.825 dólares), ropa de marca, vinos, joyas y cenas lujosas. Incluso en un solo día llegó a pagar gastos por 300.000 pesos (16.400 dólares), lo que llamó la atención de investigadores que comenzaron a seguir esos movimientos, lo que desembocó en el operativo de la captura de Hernández Requena.

Hasta ese momento, el líder de ‘La Barredora’ había tratado de establecer negocios con el Primer Comando Capital, uno de los principales cárteles de Brasil, así como con las células del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operan en Sudamérica. En las escuchas telefónicas, presumía de tener contactos con el Gobierno mexicano y la capacidad operativa para traficar cocaína y armas, por lo que se prevé que pretendía crear su propia organización criminal en la región.

Sus planes quedaron frustrados y ahora en México enfrenta un proceso por los delitos de extorsión, secuestro y asociación

Información de: RT Español/Foto;AP

