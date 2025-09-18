El morenista Jesús Nava, alcalde mataperros (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de septiembre. Este es el alcalde de Santa Catarina en Nuevo León que ordenó el asesinato de 70 perros bajo custodia del estado.

Se llama Jesús Nava @JesusNavaNL y está acusado de haber sacrificado a 70 perritos que fueron rescatados en su campaña electoral. Esto ha provocado una movilización de los ciudadanos de Nuevo León para exigir justicia por los lomitos asesinados.

Por su parte, Nava en sus redes sociales subió un video comunicando que estas acusaciones son falsas, y que los caninos se encuentran sanos y salvos dentro del refugio de la localidad.

¿Cual es la realidad?

El gobernador de Nuevo León, Samuel García publicó en X sobre las acusaciones en contra del edil de Santa Catarina y expresó que se harían las debidas investigaciones para corroborar la información que pobladores le habían comunicado.

“Completamente indignado por el caso que me están haciendo llegar en redes donde presuntamente 70 perritos fueron MALTRATADOS y ASESINADOS en el municipio de Santa Catarina. Ya se notificó a la División Ambiental para atender el caso, investigar, y, de ser cierto, aplicar MÁXIMA SANCIÓN Y QUERELLA PENAL contra los responsables. En Nuevo León se protege a los animales y quien se atreva a maltratarlos LO PAGA CON TODO EL PESO DE LA LEY” reiteró.

Asimismo, este 15 de septiembre, expuso que la División ambiental, la nueva Fuerza Civil y la Secretaría del Medio Ambiente arribaron al Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina y corroboraron las denuncias sobre el maltrato animal, ya que encontraron a perritos en estado deplorable.

“El Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina está CLAUSURADO. En cuanto a los animalitos, toda la madrugada se les hicieron revisiones y estudios médicos y lastimosamente muchos tenían enfermedades contagiosas. TOTALMENTE INACEPTABLE. 34 ejemplares fueron trasladados y ya están siendo atendidos adecuamente en el nuevo Centro Estatal de Atención Animal de Nuevo León”, indicó y agregó que dejara caer “TODO EL PESO DE LEY a quien maltrate a los animales de Nuevo León”.

