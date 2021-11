“El milagro oaxaqueño es que hoy crecemos más que nadie en todo el país”, asegura Murat en su Quinto Informe de Gobierno (16:00 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 15 de noviembre. En punto de la 13:20 horas inició el mensaje con motivo de su quinto informe de gobierno por parte del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el penúltimo de su administración estatal.

La cita para los medios de comunicación en el Palacio de Gobierno fue a las 12:15 horas del día para que los fotógrafos y reporteros pudieran ingresar al área asignada.

Antes de la llegada del Mandatario, se presentaron poco a poco los representantes del gabinete legal y ampliado, a diputados locales como Sesúl Bolaños y Jaime Moisés Santiago les designaron un asiento en la última fila del Palacio de Gobierno, aunque al final no se sentaron ahí.

La diputada del Partido Verde Ecologista de México, Eva Diego, acudió acompañada de su mamá, a la legisladora la sentaron al frente del templete pero a la señora la mandaron al patio del lado izquierdo.

La banda de música de la Policía del Estado tocó y tocó música oaxaqueña hasta el inicio del evento.

Veinte minutos antes de las 13:00 horas llegó el director del Ieepo, Francisco Ángel Villareal, a quien muchos señalan como el próximo candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura del estado, él al igual que muchos de los asistentes se abrazaron y saludaron con la mano, como si no hubiera Covid-19, eso sí, todos con cubrebocas.

El dirigente estatal del PRI, Eviel Pérez Magaña, se sentó en la segunda fila, atrás de él, su hija, la recién estrenada diputada Gabriela Pérez.

Murat Hinojosa, llegó al Palacio de Gobierno acompañado por su familia, su esposa Ivette Morán y sus hijos Ivette y Alejandro, también por el secretario federal de Agricultura y representante personal del presidente, Víctor Manuel Villalobos Arámbula y el senador Ricardo Monreal.

Los presidentes municipales de la ciudad de Oaxaca, actual y electo, Oswaldo García Jarquín y Francisco Martínez Neri, respectivamente, se sentaron en la primer fila, al igual que Mariana Benítez Tiburcio, presidenta de la mesa directiva de la 65 legislatura del Congreso del Estado, Eduardo Pinacho Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y Esaú Rodríguez, comandante de la 28 Zona Militar.

Frente a todos los asistentes, el gobernador aseguró que los resultados que presentaba en este quinto año de gobierno eran inéditos y no se habían alcanzado en 10 años, entre estos la defensa de la soberanía territorial de los Chimalapas, que estaba en conflicto con el estado de Chiapas.

Dijo también que Oaxaca crecía al 4 por ciento con obras que permitirán más adelante que la entidad mantenga este crecimiento.

“Los logros son inéditos porque se redujo la pobreza en 6 por ciento y la pobreza extrema en un 8 por ciento”, sostuvo.

Todos los reporteros no ocultaron su sorpresa cuando el gobernador anunció que presentaría un vídeo con una hora de duración en donde se conocerían todos los avances de su gobierno.

“En 60 minutos les voy a presentar como hemos logrado juntos el gran milagro oaxaqueño”, aseguró Murat Hinojosa, anunciando el inicio de la función.

Antes de sentarse a ver el vídeo al lado de su esposa, reconoció el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien destacó que ha visitado 26 veces Oaxaca desde el inicio de su gobierno.

En el video, en lo que más se detalló fue que le entregaron un estado con una deuda de más de 30 mil millones de pesos y no la cantidad que la administración del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo había dicho, ya que no tomaron en cuenta las demás deudas que le dejaron pendientes.

También reconoció la labor de todos los trabajadores del sector salud, quienes con su heroico esfuerzo, pudieron enfrentar la pandemia por Covid-19, hasta el día de hoy dijo que ya se han aplicado más de 3 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19.

“Puedo afirmar que estoy cumpliendo, aún faltan cosas por hacer, pero hemos sentado las bases, he cumplido con lo que les prometí, y hoy de frente, les presento resultados que cambian realidades, el milagro oaxaqueño es que hoy crecemos más que nadie en todo el país”, terminó diciendo en el video.

Los aplausos de los asistentes se escucharon después de concluir el mensaje, por lo que Murat Hinojosa solo pidió seguir construyendo el presente y futuro de la entidad oaxaqueña.

Cabe comentar que alrededor del primer cuadro del Centro Histórico se colocaron vallas metálicas impidiendo el paso de vehículos y personas, solo en algunas esquinas se permitió el paso de los peatones que buscaban ingresar al Zócalo.

Minutos antes de concluir el mensaje, el cerco de seguridad fue retirado por lo que el paso se restableció de manera normal.

