El lunes 20 de octubre se presenta el nuevo club de arbitraje deportivo (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de octubre. Con el objetivo de crear un club de arbitraje y que sea un proyecto destinado a formar una nueva generación de árbitros y jueces deportivos en las disciplinas de atletismo, baloncesto, futbol y voleibol, la Facultad de Cultura Física y Deporte, presentará el próximo lunes 20 de octubre este nuevo proyecto deportivo.

La cita es el lunes 20 de octubre a las 15:00 horas en la sala de usos múltiples, el objetivo es que el club se establezca como un espacio de aprendizaje práctico y teórico, donde estudiantes apasionados al deporte podrán convertir sus conocimientos en una habilidad aplicable y respetada, abriendo puertas a oportunidades laborales.

En más de las actividades de la Facultad de Cultura Física y Deportes, el domingo 19 de octubre se llevará a cabo la décima carrera atlética LED UABJO, la justa es tanto para la rama femenil como varonil, el inicio será a las 7:30 de la mañana, la distancia a cubrir será de 5 kilómetros, también se contempla la participación de categorías infantiles.

Con relación a la ruta, la salida será dentro de la pista de atletismo del área deportiva, haciendo un recorrido alrededor de esta y dirigiéndose a la calle Jorge L. Tamayo con dirección a Plaza Oaxaca, después se incorporan en avenida Universidad pasando en Plaza del Valle hasta el colegio Carlos Gracida, donde se ubica el primer retorno, para continuar nuevamente por avenida Universidad ahora con dirección a la gasolinera de 5 Señores, punto donde se ubica el segundo retorno.

En la etapa final, los atletas avanzarán hasta el Gimnasio Universitario, por donde se ingresará a la zona deportiva, para terminar en la pista de atletismo donde se ubicará la meta. La carrera es para las categorías estudiantes LED, maestría y egresados LED, docentes y administrativos LED, así como la categoría libre.

