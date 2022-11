“El INE no se doblega ante nadie”: afirma Lorenzo Córdova tras recorte de presupuesto para el 2023 (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de noviembre. El Instituto Nacional Electoral (INE), no se dobla ante este, ni ante ningún otro gobierno, advirtió el consejero presidente Lorenzo Córdova, en el contexto de la discusión de la Reforma Electoral, pues aseguró que con el recorte de cuatro mil 475 millones de pesos a su presupuesto solicitado para 2023, se vulnera la autonomía del órgano electoral.

En entrevista con Alfredo González e Isaías Robles en A Fuego Lento, de El Heraldo Radio, Córdova Vianello atribuyó el ataque sistemático en su contra por parte de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador a que no se ha subordinado, pero sostuvo que ni antes, ni ahora, ni después el órgano electoral se doblegará ante los gobiernos en turno.

“Yo lo lamento mucho, pero entiendo sus razones, están muy molestos de que en el INE no nos doblamos, como no nos doblamos a los gobiernos anteriores, no nos doblamos ahora y no nos vamos a doblar después, de eso se trata la autonomía y a los gobiernos naturalmente les molesta la autonomía de los órganos de control como es el caso del INE”, sostuvo el consejero presidente.

En este contexto, lamentó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se haya subordinado a los intereses de un grupo político, esto, luego de la recomendación emitida por el organismo que encabeza Rosario Piedra Ibarra, a favor de la Reforma Electoral.

“Nunca había ocurrido una embestida tan brutal, tan abierta, tan franca en contra de la autoridad electoral en nuestro país y esto tiene un propósito muy claro y muy cierto… Yo creo que se quisiera que el INE fuera una autoridad subordinada a los intereses del país como lo es la CNDH, es muy lamentable, diría yo, que hoy la CNDH haya dejado de ser un órgano autónomo y se haya politizado metiéndose en temas que no son de su competencia como lo dice la Constitución y se haya sumado a esa intencionalidad de un grupo, el grupo en el poder, un grupo político”, señaló.

En cuanto al recorte de cuatro mil 475 millones de pesos que la Cámara de Diputados alista al presupuesto de 24 mil 696 millones de pesos solicitado por el INE para 2024, el consejero presidente advirtió que de aprobarse la reducción la operación del instituto se verá gravemente afectada, en caso de que sea solicitada y aceptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una consulta popular, toda vez que no tendrán recursos “ni para instalar una casilla”.

Por ello, insistió y refrendó su disponibilidad para explicar a los diputados cualquier duda respecto a los recursos solicitados para el próximo año y alertó que este recorte vulnera la autonomía del instituto.

El Heraldo de México/Foto:Especial

