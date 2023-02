El INE debe transformarse: Jara Cruz (17:15 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de febrero. El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz se pronunció a favor de la reforma al Instituto Nacional Electoral (INE), para fortalecer la verdadera democracia y devolverle al pueblo el poder para determinar su destino.

En conferencia de prensa expresó que la movilización de este domingo en la Ciudad de México y en la entidad fue encabezada por personas pertenecientes a las élites conservadoras que añoran sus privilegios y restaurar el viejo régimen, desviando la atención que generó la declaración de culpabilidad de Genero García Luna y la corrupción en el Gobierno de Felipe Calderón.

“El INE se tiene que transformar, es importante no dejarlo como estaba, en manos de unas cuantas personas”, afirmó. Sostuvo que a través de esta reforma se buscará construir una verdadera democracia, sin sueldos millonarios ni estructuras burocráticas heredadas por regímenes anteriores.

“Para nosotros es importante seguir luchando por la democracia, la justicia y porque no haya impunidad en nuestro estado”, recalcó.

Denuncia que buscan crear conflictos con anuncios falsos de visitas a pueblos y comunidades



El Gobernador de Oaxaca denunció públicamente que a nombre del Gobierno del Estado recientemente se han anunciado supuestas visitas a diversos municipios de la entidad, con la única finalidad de difundir información falsa y confundir a la población.

Señaló que en días recientes fue notificado de esta situación que generó confusión entre habitantes de San José Independencia de la Cuenca; en Matías Romero del Istmo de Tehuantepec y en San Lorenzo Jamiltepec de la región Costa.

El Mandatario oaxaqueño adjudicó esta acción a que, desde el comienzo de su administración, muchos grupos acostumbrados a los privilegios están inconformes porque quieren seguir manteniendo la situación que los beneficiaban, y con esto solo quieren dejar en mal a su gobierno. “Si antes no salían y recorrían las comunidades, ahora quieren confundir al pueblo diciendo que nosotros no cumplimos y no vamos a las comunidades”, dijo.

Por esta razón, aseveró que se procederá para dar con el o los responsables de esta situación. “Vamos a hacer la investigación porque nosotros sí vamos y seguiremos yendo a los municipios”, afirmó.

Impulsará Gobierno de Oaxaca Estrategia de Territorio Bienestar

en 100 municipios con pobreza extrema

El titular del Poder Ejecutivo también anunció que derivado de la Firma de Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Oaxaca y el Coneval, en los próximos días se impulsará la Estrategia de Territorio Bienestar en 100 municipios donde se concentra la pobreza extrema.

Expresó que a diferencia de administraciones anteriores, su gobierno busca atender a quienes más lo necesitan, principalmente a los pueblos y comunidades indígenas; por eso esta estrategia, a partir de un diagnóstico específico a nivel municipal, permitirá atender a los municipios de manera directa.

“No habrá más maquillaje ni manipulación de cifras, no habrá más indicadores a modo para quedar bien con la federación. En seis años no se podrá revertir la situación de pobreza y la marginación en los pueblos, pero se sentarán las bases”, dijo.

Destaca Salomón Jara las más de 13 mil acciones realizadas

a través de las Jornada de Paz y Justicia para Mujeres

El Mandatario oaxaqueño también destacó las más de 13 mil atenciones que se brindaron en cuatro municipios de la Cuenca del Papaloapan a través de la Jornada de Paz y Justicia para Mujeres, Adolescentes y Niñas; aseverando que de esta manera, el Estado recupera su presencia y su compromiso con la prestación de servicios a las comunidades.

“Este es un gobierno de territorio; seguiremos trabajando en la prevención de las violencias y en la atención a las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de delito”, expresó

Tianguis Bienestar beneficia a familias de la Mixteca

También, el Gobernador Salomón Jara informó sobre el Tianguis Bienestar que el Gobierno de México inició en la entidad, y que en esta primera semana benefició a 329 familias de las agencias de Santa Catarina Yosunotú, San Miguel El Grande, Santa Cruz Tacahua, Santo Domingo Ixcatlán y Chalcatongo de Hidalgo.

Aseveró que como parte de esta estrategia mediante la cual se distribuye los bienes asegurados o decomisados en la aduana del país, se realizaron 6 mil 634 acciones de apoyo a familias.

Expresó que el Tianguis Bienestar recorrerá esta semana más municipios de la Mixteca; se realizará en la zona Triqui y después en municipios de la Sierra Sur y Sierra de Juárez.

Continúan las Asambleas Evaluativas del Plan de Apoyo por el Huracán Agatha

El Gobernador Salomón Jara también informó que la semana pasada encabezó las Asambleas Evaluativas del Plan de Apoyo a personas afectadas por el huracán Agatha en siete municipios pertenecientes a la zona de los Ozolotepec, para constatar la implementación de los mil 200 millones de pesos que el Gobierno de México les asignó de manera directa.

“Constatamos las obras que han realizado los municipios, nos da gusto que el Presidente de México les haya otorgado estos recursos de manera directa para que realicen las obras, porque anteriormente se entregaba el recurso al Gobierno del Estado y las obras no se hacían; ahora han cambiado las cosas, ya no existen intermediarios”, dijo.

Cabe destacar que a la fecha, el Mandatario oaxaqueño han supervisado las acciones en 24 de los 31 municipios que fueron beneficiados.

Compartir