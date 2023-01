El hijo pródigo de Morena: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de enero.

Durante 2022, Ricardo Monreal fue mencionado con insistencia como posible candidato de una amplia alianza opositora que incluyera al MC. En septiembre pasado se manejó incluso la posibilidad de que el senador de Zacatecas llegara a la presidencia de la mesa directiva del Senado con los votos de la oposición y de los leales que tiene en la bancada de Morena.

La sequía de figuras en el PAN, PRI, PRD y MC alimentaba esa versión.

Su voto en contra del “plan B” del Ejecutivo parecía colocarlo definitivamente fuera del oficialismo. En el seno mismo de su bancada se hablaba de destitución. Era el momento de tomar decisiones, pero la elección de su candidato a la presidencia de la mesa directiva, Alejandro Armenta, jugó en contra de que se pasara a la oposición.

Los desaires del presidente a Monreal continuaron en septiembre, octubre y noviembre. No lo invitaba a los eventos a los que si asistían las corcholatas.

AMLO omitía su nombre cuando hablaba de los presidenciables de Morena. La lista se limitaba a tres: Claudia Shrinbaum, siempre por delante, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández.

Algo pasó en el mes de diciembre que eliminó la posibilidad de que Monreal se pasara a la Alianza por México, ampliada al MC. Hoy vemos al senador de Zacatecas reintegrado a Morena. Ya le levantaron el castigo. Lo incluyeron entre las “corcholatas”. Se le ve tranquilo y contento.

Pese a que la posibilidad de que sea el candidato presidencial de Morena se ve remota, no ha renunciado a aparecer en la boleta. Aunque el mote de corcholata no le gusta, ni acepta la encuesta como método para elegir al candidato presidencial de Morena, no le va a quedar otra más que resignarse a medirse bajo el método que impuso AMLO.

La operación cicatriz en Morena está en marcha. Todas las corcholatas fueron invitadas a la reunión plenaria de la bancada guinda en el Senado, previa al periodo de sesiones que arranca el primero de febrero.

“A todos los vamos a escuchar con respeto; no va a haber ni abucheos, ni gritos, ni consignas. A todos los vamos a tratar con respeto y escuchar la propuesta sobre su responsabilidad o incluso sobre su aspiración”, declaró ayer el senador de Zacatecas.

Aclaró que no fue petición de Mario Delgado que Sheinbaum, su adversaria más crítica dentro de Morena, fuera invitada a la plenaria. “Fue un tema que yo le propuse al Grupo Parlamentario como gesto de cortesía política a la jefa de Gobierno”.

***

Germán Martínez, senador del grupo plural, presentó, a título personal, una solicitud de juicio político en contra de la ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel, por plagio de tesis de licenciatura.

“No puede quedar sin una sanción política este robo de ideas”, dijo el legislador. En la Secretaría General de la Cámara de Diputados dejó un documento de 57 hojas, más anexos, donde desglosa, nos dijo, “todo el atascadero”.

Ya en rueda de prensa agregó: “Lo presento porque éticamente es mi deber, porque esta es la manera en la que se ejerce una división de poderes. No tengo absolutamente nada personal, y sí profesional, contra la alumna Yasmín Esquivel”, precisó.

Le recordamos que Martha Rodríguez, asesora de tesis de la ministra, declaró el pasado jueves que el proyecto de tesis fue presentado primero por la ministra Esquivel y que ella se lo mostró a los a los alumnos de su seminario.

L asesora dice también poseer un documento en el que Edgar Ulises Vázquez reconoce que fue el que le copió a la alumna Esquivel.

Sobre el tema nos dijo: “que los manden llamar a declarar. Pueden venir. La Cámara de Diputados está ampliamente autorizada para reclamar todos los testigos en este juicio.

“Yo me dispongo a venir cuando se me llame a la Sección, a la comisión o al pleno para sostener mi acusación. Que hagan venir al notario, que hagan venir al rector, que hagan venir a todos los involucrados. Que la Cámara los haga hablar.”

Otro que habló sobre el tema es el ya citado Ricardo Monreal. Fu cauto: “no está el proceso concluído. Leí que la asesora de tesis había declarado por escrito que el capítulo o las tesis, el proyecto de tesis fue presentado primero por la ministra y después ella se lo mostró a los alumnos de su seminario, y que el primer borrador era de la ministra.

“Yo no soy juez, no soy ministerio público y no soy Torquemada. Vamos a esperar que los procedimientos administrativos y jurisdiccionales se lleven a cabo; porque no me gusta hacer leña del árbol caído, ni sumarme a priori a juicios de linchamiento de nadie ni contra nadie. El dicho de la asesora debe tener sustento; por eso no califico ni me atrevo a adelantarme a emitir juicios contra nadie”, puntualizó.

+++

El que persevera alcanza. La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, logró que un juez federal admitiera la demanda de amparo para que el presidente López Obrador garantice su derecho de réplica en la mañanera. No hay fallo todavía, pero se abrió la posibilidad de que la aguerrida legisladora aparezca en la mañanera. Interesante.

FIN

Compartir